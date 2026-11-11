Carro ligado à Internet pode ser destravado com a password mais ridícula do mundo!

A segurança de milhões de veículos conectados voltou a mostrar fragilidades onde menos se esperava. Dois investigadores de segurança conseguiram assumir o controlo total das contas de utilizador de duas marcas, destrancando portas e colocando motores a trabalhar remotamente. Não foi magia negra nem recurso a hardware. O ponto de entrada foi a combinação mais antiga da história da informática: “admin” no utilizador e “admin” na palavra-passe.

O problema residia na camada de gestão de identidade partilhada pelas aplicações móveis de ambas as marcas, assente na plataforma ForgeRock. Ao analisar o tráfego gerado pelas apps, os especialistas depararam-se com uma consola administrativa Apache Felix Web Console esquecida no servidor OpenIDM. Trata-se de uma ferramenta interna que deveria ter sido desativada ou protegida antes da entrada em produção, mas que permaneceu ativa com as credenciais de fábrica.

Um filtro de segurança enganado abriu as portas

A consola não estava teoricamente aberta ao público, existindo uma firewall de aplicações web para barrar o tráfego externo. O problema é que o servidor e o filtro interpretavam os caminhos dos endereços web de forma diferente. Bastou introduzir caracteres especiais e barras codificadas no URL para que o sistema de proteção assumisse o pedido como um ficheiro estático inofensivo. O servidor web no backend processou o endereço real e entregou o painel de controlo de mão beijada.

Lá dentro, os investigadores usaram o agendador de tarefas da consola para injetar e executar scripts próprios diretamente no servidor que guarda os registos dos clientes. O acesso permitiu obter privilégios de administração locais na máquina, saltando todas as barreiras de rede. Com esse nível de controlo, a equipa passou a conseguir ler e alterar a informação de qualquer conta associada às duas fabricantes.

Do servidor para as chaves do veículo

Com os comandos de sistema nas mãos, os especialistas alteraram o endereço de correio eletrónico e a palavra-passe de uma conta de testes. Fizeram a autenticação regular através da aplicação oficial para smartphone e receberam de volta os tokens de acesso legítimos. Para o sistema do carro, aquele pedido vinha do proprietário real.

Os testes de validação decorreram nos EUA com carros próprios e de voluntários que autorizaram o procedimento. Junto ao veículo físico, os analistas enviaram instruções remotas através da API oficial: destrancaram as portas, colocaram o motor em funcionamento e voltaram a trancar tudo. O utilizador original nem sequer recebia alertas no telemóvel, já que as notificações podiam ser redirecionadas silenciosamente no servidor.

Falhas paralelas permitiram replicar comandos idênticos em sistemas destinados ao mercado australiano e canadiano através de credenciais de teste esquecidas no código da aplicação. As duas marcas automóveis corrigiram as permissões e mudaram as chaves afetadas cerca de duas horas após o alerta. Fica, contudo, o aviso evidente para os administradores de sistemas: confiar apenas em regras de firewall para esconder interfaces críticas com passwords de fábrica nunca foi uma estratégia de defesa viável.