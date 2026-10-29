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Segurança

Burla telefónica: estão a usar análises à água para enganar consumidores

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A Águas do Alto Alentejo (AAA), empresa intermunicipal cuja rede de distribuição abrange 10 municípios do distrito de Portalegre, alertou para chamadas telefónicas que visam agendar falsas visitas de análise à água e já denunciou a situação à GNR.

Torneira a deitar água

Numa nota publicada nas suas redes sociais, a AAA divulgou um alerta sobre uma tentativa de burla que está a visar os seus clientes. Segundo a empresa, as pessoas são contactadas por telefone para agendar uma suposta visita técnica, sob o pretexto de serem realizadas análises gratuitas à água da torneira.

A AAA esclarece que estas visitas não são realizadas pela empresa e que já apresentou a denúncia à GNR. Os municípios abrangidos são Alter do Chão, Arronches, Castelo de Vide, Crato, Fronteira, Gavião, Marvão, Nisa, Ponte de Sor e Sousel.

De acordo com a empresa, só são feitas análises à água em casa dos clientes na sequência de uma reclamação formal apresentada pelo próprio, sendo o controlo da qualidade efetuado na rede pública por técnicos identificados com cartão da empresa e fardamento.

Assim sendo, perante uma chamada ou uma visita deste tipo, a AAA aconselha os clientes a não deixarem entrar essas pessoas em casa e a confirmarem a veracidade da ação junto da empresa. Caso sejam contactados, devem ainda alertar de imediato a GNR.

Uma abordagem que pode ser replicada

O alerta da AAA diz respeito aos seus clientes, mas a abordagem descrita, que consiste em contactar alguém por telefone, apresentar-se em nome de uma entidade conhecida e propor uma visita gratuita a casa, pode ser facilmente copiada por terceiros, quer noutras zonas do país, quer invocando outras entidades, como as que fornecem eletricidade, gás ou telecomunicações.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
água burla

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