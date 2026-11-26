A Polícia de Segurança Pública (PSP) recomenda desconfiança perante preços significativamente inferiores aos habituais no mercado e pede que qualquer suspeita de burla seja comunicada à polícia, independentemente do valor do prejuízo.

A PSP divulgou um comunicado a propósito da Black Friday, no qual alerta os consumidores para a existência de eventuais esquemas fraudulentos associados a compras online e recomenda os cuidados a ter antes de as efetuarem.

Estes esquemas podem passar pela criação de lojas e marcas fictícias, frequentemente divulgadas através das redes sociais, que publicitam produtos a preços particularmente atrativos e procuram transmitir uma falsa sensação de credibilidade e confiança aos potenciais compradores.

Em alguns casos, os responsáveis recorrem a ferramentas de Inteligência Artificial para produzir imagens, conteúdos publicitários e identidades comerciais aparentemente credíveis, com o objetivo de conferir uma aparência de legitimidade aos negócios e de induzir os consumidores em erro, levando-os a efetuar pagamentos por produtos que, muitas vezes, nunca chegam a receber.

Cuidados a ter antes de comprar

Com a aproximação da Black Friday e com campanhas já em curso, a PSP recomenda que, antes de efetuarem compras online, os consumidores:

Desconfiem de ofertas cujos preços sejam significativamente inferiores aos valores habitualmente praticados no mercado;

de ofertas cujos preços sejam significativamente inferiores aos valores habitualmente praticados no mercado; Procurem confirmar a existência, credibilidade e idoneidade da empresa ou loja, recorrendo, sempre que possível, a pesquisas na internet;

confirmar a existência, credibilidade e idoneidade da empresa ou loja, recorrendo, sempre que possível, a pesquisas na internet; Consultem opiniões e comentários de outros consumidores sobre a empresa, os produtos vendidos e a qualidade do serviço prestado;

opiniões e comentários de outros consumidores sobre a empresa, os produtos vendidos e a qualidade do serviço prestado; Analisem cuidadosamente a publicidade, as características dos produtos e as condições de pagamento, envio e entrega;

cuidadosamente a publicidade, as características dos produtos e as condições de pagamento, envio e entrega; Evitem efetuar pagamentos sem antes verificarem a autenticidade e a credibilidade do estabelecimento comercial;

efetuar pagamentos sem antes verificarem a autenticidade e a credibilidade do estabelecimento comercial; Guardem os comprovativos de pagamento, mensagens, anúncios e outros elementos relacionados com a compra, especialmente quando suspeitem de uma eventual situação fraudulenta.

De forma geral, a PSP apela a todos os consumidores que adotem comportamentos preventivos, privilegiando empresas e vendedores reconhecidos no mercado e verificando sempre a credibilidade dos anunciantes e dos estabelecimentos comerciais antes de efetuarem qualquer pagamento.

A importância de denunciar

Por fim, a PSP refere que uma parte significativa destas situações envolve prejuízos de valor reduzido e que, por considerarem que os montantes não justificam uma denúncia, algumas vítimas acabam por não comunicar os factos à polícia, contribuindo para o aumento das chamadas cifras negras, ou seja, ocorrências que, por não serem reportadas, não chegam ao conhecimento das autoridades.

Por isso, a PSP reforça a importância de denunciar estas situações, independentemente do valor do prejuízo, uma vez que cada participação pode contribuir para a identificação de padrões de atuação, o acompanhamento do fenómeno, a investigação de esquemas fraudulentos e a prevenção de novas ocorrências e vítimas.

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