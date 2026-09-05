Berlim vive momentos de grande tensão no setor da segurança informática. A administração pública foi alvo de um ataque de grande dimensão que colocou em causa a privacidade de serviços e cidadãos. Os hackers tentaram extorquir um resgate de dois milhões de euros. Mas Berlim disse não aos hackers e vários terabytes de dados foram expostos na Internet.

O ultimato dos hackers à capital Berlim

O executivo municipal recusou qualquer pagamento ou acordo financeiro com os atacantes. Esta decisão segue uma linha de tolerância zero com organizações criminosas. As administrações públicas europeias defendem que pagar apenas serve para financiar futuras ofensivas e não garante a proteção dos ficheiros. Berlim manteve a posição até ao final do prazo dado pelos criminosos, assumindo as consequências.

Fuga massiva e venda de terabytes na dark web

Cumprido o prazo sem o pagamento pretendido, os piratas informáticos avançaram para a retaliação pública imediata. Cerca de seis terabytes de informação sensível surgiram disponíveis para descarregar em vários fóruns restritos da dark web. Entre o material exposto encontram-se cadastros de serviços camarários, mapas detalhados de infraestruturas e dados pessoais de milhares de funcionários e cidadãos.

As pistas técnicas apontam a autoria deste ataque ao grupo de ransomware Rhysida, conhecido por atacar governos e entidades críticas. Os primeiros sinais de movimento invulgar nos sistemas informáticos tinham sido detetados ainda durante o verão. O lote roubado foi colocado num leilão que exige pagamentos em criptomoedas, abrindo caminho para que grupos externos comprem os registos de Berlim.

Riscos reais para cidadãos e resposta técnica

A libertação deste volume gigante de documentação acarreta perigos imediatos para os utilizadores afetados. Especialistas em cibersegurança alertam para a probabilidade elevada de golpes direcionados de phishing e usurpação de identidade com base nos documentos legítimos expostos. A reutilização de credenciais de acesso constitui outro ponto crítico ao dar a possibilidade de explorar vulnerabilidades de sistemas.

As equipas especializadas de resposta a incidentes digitais da Alemanha estão agora a analisar todo o perímetro dos servidores comprometidos. O objetivo principal passa por isolar os pontos vulneráveis que permitiram a extração maciça de conteúdos e reforçar os acessos remotos. O trabalho de auditoria decorre lado a lado com os alertas emitidos às pessoas com dados expostos.

O caso serve de aviso para todas as infraestruturas que ainda adiam a modernização das suas políticas. A firmeza demonstrada por Berlim reforça a necessidade urgente de apostar em auditorias constantes, cópias de segurança e planos de resposta a contingências graves. As autoridades alemãs continuam a vigiar a circulação destes ficheiros enquanto procuram conter os estragos e proteger a integridade dos munícipes.