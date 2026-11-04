Banco CTT: clientes queixam-se de contas pirateadas e milhares de euros desaparecidos

Dezenas de clientes do Banco CTT terão sido vítimas de fraude, com transferências não autorizadas para contas de terceiros. A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as queixas.

O Banco CTT está no centro de uma polémica que envolve dezenas de clientes que terão visto milhares de euros desaparecer das suas contas, alegadamente pirateadas. O caso está a ser investigado pela PJ e acede o debate que procura perceber até onde vai a responsabilidade dos bancos quando os clientes são alvo de esquemas de phishing e de engenharia social.

O caso relatado por uma cliente

Uma das lesadas apresentou uma reclamação ao Banco de Portugal na qual exige a devolução de 1200 euros retirados da sua conta. Segundo o seu relato, a conta foi pirateada depois de terem sido solicitados códigos para instalar a aplicação do banco num telemóvel desconhecido, e logo a seguir terão sido feitas cinco tentativas de transferência para IBAN espanhóis, de valores diversos, que acabaram todas devolvidas por Espanha.

Para a cliente, estes movimentos eram suficientemente suspeitos para que o banco tivesse bloqueado a conta e contactado a titular, o que, de acordo com a reclamação, não aconteceu. Após as tentativas falhadas, todo o dinheiro que estava na conta terá sido transferido para uma conta associada e, depois, para um IBAN italiano. Na queixa, a cliente refere ainda um pedido de crédito suspeito e uma transferência realizada num horário igualmente suspeito, sem qualquer reação do banco.

A posição do Banco CTT

Questionado pelo Correio da Manhã, que avançou a notícia, o Banco CTT invocou o sigilo bancário e a proteção de dados para não comentar casos concretos de clientes, incluindo operações, reclamações ou processos individuais.

Ainda assim, a instituição reconheceu um aumento das campanhas de phishing e de engenharia social, e garantiu que está a reforçar os mecanismos de prevenção e de monitorização de fraude. O banco acrescentou que tem intensificado a sensibilização dos clientes através de SMS, notificações na aplicação e e-mails, com alertas sobre os principais riscos e os cuidados a adotar.

O que decidiu o tribunal europeu

Recentemente, informámos sobre o acórdão de 15 de outubro de 2026, no qual o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) decidiu que, perante uma operação de pagamento não autorizada, o banco deve, em princípio, reembolsar o cliente imediatamente, o mais tardar até ao final do primeiro dia útil seguinte àquele em que teve conhecimento da operação ou foi informado dela, desde que o cliente a tenha comunicado sem demora injustificada.

Conforme definido, o banco não pode recusar esse reembolso apenas por considerar que o cliente agiu com negligência grosseira, por exemplo, por ter introduzido as suas credenciais numa página falsa.

Não obstante, tal não isenta o cliente de forma definitiva, uma vez que, depois de reembolsar, o banco pode reclamar o valor se provar que o cliente atuou com dolo ou negligência grosseira. A única exceção prevista para suspender o reembolso é a existência de motivos razoáveis para suspeitar de fraude cometida pelo próprio cliente, caso em que o banco tem de os comunicar por escrito à autoridade nacional competente.

Questionado sobre se pretende cumprir esta regra no reembolso dos lesados, o Banco CTT não esclareceu a sua posição.

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