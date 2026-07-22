Atenção: SMS falsas em nome da Segurança Social estão a tentar roubar os seus dados

Estão a circular novas mensagens fraudulentas que se fazem passar pela Segurança Social. A técnica não é nova, mas continua a fazer vítimas.

Está em curso mais uma campanha de phishing que utiliza indevidamente o nome e a imagem da Segurança Social para enganar os cidadãos.

As mensagens, normalmente enviadas por SMS, chegam com um link que remete para uma página falsa, construída para imitar o Portal da Segurança Social.

O objetivo é levar a vítima a introduzir dados pessoais ou bancários, que depois são usados para roubo de identidade ou extorsão de dinheiro.

Como é habitual neste tipo de burla, o texto costuma jogar com um tom de urgência, como problemas com pagamentos, atualizações de dados pendentes ou até reembolsos por reclamar, por forma a evitar que a vítima pare para pensar antes de clicar.

Como identificar a burla em nome da Segurança Social

Segundo a própria Segurança Social, importa reter que esta nunca envia links nem pede dados bancários ou pessoais por SMS ou outras mensagens. Qualquer comunicação que o faça deve ser encarada com desconfiança imediata.

Outros sinais a que deve estar atento:

Remetente desconhecido ou número de telemóvel comum (em vez de um canal oficial);

Erros ortográficos ou formulação pouco natural;

Link com domínio diferente de seg-social.pt;

Pedido urgente de dados pessoais, bancários ou de acesso à Segurança Social Direta.

Este tipo de burla tende a intensificar-se em períodos de maior procura por serviços públicos online, pelo que a melhor defesa continua a ser desconfiar de mensagens inesperadas e confirmar tudo diretamente nos canais oficiais.