Atenção: SMS falsas em nome da Segurança Social estão a tentar roubar os seus dados
Estão a circular novas mensagens fraudulentas que se fazem passar pela Segurança Social. A técnica não é nova, mas continua a fazer vítimas.
Está em curso mais uma campanha de phishing que utiliza indevidamente o nome e a imagem da Segurança Social para enganar os cidadãos.
As mensagens, normalmente enviadas por SMS, chegam com um link que remete para uma página falsa, construída para imitar o Portal da Segurança Social.
O objetivo é levar a vítima a introduzir dados pessoais ou bancários, que depois são usados para roubo de identidade ou extorsão de dinheiro.
Como é habitual neste tipo de burla, o texto costuma jogar com um tom de urgência, como problemas com pagamentos, atualizações de dados pendentes ou até reembolsos por reclamar, por forma a evitar que a vítima pare para pensar antes de clicar.
Como identificar a burla em nome da Segurança Social
Segundo a própria Segurança Social, importa reter que esta nunca envia links nem pede dados bancários ou pessoais por SMS ou outras mensagens. Qualquer comunicação que o faça deve ser encarada com desconfiança imediata.
Outros sinais a que deve estar atento:
- Remetente desconhecido ou número de telemóvel comum (em vez de um canal oficial);
- Erros ortográficos ou formulação pouco natural;
- Link com domínio diferente de seg-social.pt;
- Pedido urgente de dados pessoais, bancários ou de acesso à Segurança Social Direta.
Este tipo de burla tende a intensificar-se em períodos de maior procura por serviços públicos online, pelo que a melhor defesa continua a ser desconfiar de mensagens inesperadas e confirmar tudo diretamente nos canais oficiais.