A 1Password confirmou uma intrusão nos seus servidores, detetada a 19 de novembro, depois de um atacante roubar as credenciais GitHub de um funcionário. Com esse acesso, o invasor copiou código de repositórios privados, chegou aos sistemas de CI/CD e injetou código malicioso no backend. Apesar da gravidade do incidente, as aplicações e os serviços da plataforma nunca pararam de funcionar.

Ataque entrou pelo GitHub da 1Password

A manobra serviu para extrair dados administrativos de um grupo reduzido de clientes, embora a empresa não avance números exatos. O pacote roubado inclui nomes, nomes de utilizador, endereços de e-mail, datas de criação de conta e últimos acessos. Saíram ainda chaves públicas, identificadores internos não secretos e tokens presentes nos links de convite, aprovisionamento e recuperação enviados por correio eletrónico.

Palavras-passe continuam fora de alcance

Quem usa o gestor de palavras-passe pode respirar de alívio quanto ao essencial. Os cofres, as palavras-passe guardadas, a palavra-passe mestra e a Secret Key permaneceram intactos, tal como as chaves de recuperação de conta, as aplicações móveis e as extensões de navegador. Como a encriptação acontece localmente em cada dispositivo, os servidores da 1Password não guardam as chaves capazes de abrir esses cofres.

Mesmo os tokens de convite e recuperação copiados não chegam para tomar conta de um perfil. Essas ligações exigem início de sessão via SSO ou um código enviado por e-mail, que a empresa reforçou de seis dígitos para dez caracteres alfanuméricos. Até agora não há sinais de contas invadidas por essa via e os poucos utilizadores expostos já receberam aviso direto.

Do lado interno, a 1Password fechou a conta GitHub comprometida, rodou todas as credenciais potencialmente expostas e chamou especialistas independentes de cibersegurança para auditar o caso. A invasão volta a expor um ponto fraco clássico nas empresas de software: basta uma conta de programador comprometida para abrir caminho até sistemas críticos de produção.

@onkel_ho Hey there! We are in the process of notifying customers. Your vault data, the items in them, and the keys that protect them are safe and were not affected. We appreciate your patience while we complete our assessment and assure you this is being treated as top priority. — 1Password (@1Password) November 25, 2026

O perigo real passa agora para o phishing

Para já, a 1Password garante que não é obrigatório alterar definições nem trocar palavras-passe na conta. O risco prático mora noutro lado. Com nomes, e-mails e datas de acesso na mão, os atacantes têm matéria-prima de sobra para lançar campanhas de phishing, burlas e tentativas de usurpação de identidade bem afinadas contra clientes do serviço.

Qualquer e-mail, SMS ou chamada inesperada sobre convites ou recuperação de conta merece desconfiança imediata. A 1Password nunca pede a palavra-passe mestra nem a Secret Key, que só devem entrar na aplicação oficial ou num endereço escrito à mão. A Secret Key só faz sentido ao configurar um equipamento ou navegador novo. Ativar a autenticação em dois fatores reforça a defesa, enquanto mensagens suspeitas devem seguir para support@1password.com.