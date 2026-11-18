A criatividade dos utilizadores portugueses na hora de proteger as suas contas online continua praticamente parada. A oitava edição do estudo anual da NordPass sobre as 200 passwords mais comuns do mundo expõe hábitos preocupantes em 44 países. Em Portugal, a velha sequência 123456 mantém a liderança destacada, provando que a comodidade fala sempre mais alto do que a segurança digital.

Logo atrás surgem combinações igualmente previsíveis como admin, 123456789 e 12345678, acompanhadas pela curiosa expressão seeufosse12 a fechar os cinco primeiros lugares nacionais. O top 20 português inclui ainda referências clubísticas como Benfica1904 e sporting. há ainda escolhas insólitas como gatinho123, merdinhas45 ou EuSouonumero1. São credenciais que qualquer ferramenta decifra em frações de segundo.

Da cultura pop aos routers desprotegidos

O cenário repete-se à escala global, onde 123456 lidera e já permitiu invadir o Registo Central de Cidadãos da Dinamarca, expondo dados de 8,8 milhões de pessoas. A análise a fugas de dados entre setembro de 2025 e setembro de 2026 mostra também que credenciais predefinidas de routers, como ALC#FGU e adminHW, surgem na lista mundial.

Outra tendência transforma as credenciais num arquivo da cultura popular. Enquanto gerações anteriores recorreram a bandas como metallica, Slayer007 ou filmes como corleone13, os anos 2000 trouxeram referências de anime e jogos como sasuke, Narutofoda2 e kingdomhearts3. Já na década de 2020, fenómenos como skibiditoilet e squidgamethebest juntam-se a marcas da pandemia como Covid@19.

Caracteres especiais não chegam para travar ataques

Muitos utilizadores acreditam que basta trocar uma letra por um símbolo para blindar a conta, mas os números desmentem essa ideia. Embora 39 passwords da lista global já incluam caracteres especiais, face às 32 do ano anterior, a maioria resume-se a variações óbvias como P@ssw0rd ou Admin@123.

Misturar o nome de uma banda favorita com o ano de nascimento cria apenas uma falsa sensação de proteção. Como os gostos pessoais são fáceis de encontrar nas redes sociais, os atacantes apenas precisam de cruzar informações públicas. Dai conseguem adivinhar estas combinações sem grande esforço técnico.

A solução passa por abandonar palavras isoladas e adotar frases-passe longas, com pelo menos 14 caracteres aleatórios, evitando repetir credenciais entre serviços diferentes. Usar um gestor de passwords e ativar a autenticação multifator continuam a ser as defesas mais práticas e eficazes para proteger qualquer conta pessoal.