Após França, ciberataques afetam frigoríficos de supermercados em vários países europeus

Várias cadeias de supermercados da Suécia, Bélgica, Luxemburgo, Estónia e Irlanda registaram, na noite de domingo para segunda-feira, subidas anormais de temperatura nos sistemas de refrigeração, num padrão associado a suspeitas de ciberataques.

Durante a noite de domingo para segunda-feira, diversas cadeias de supermercados europeias detetaram aumentos anormais de temperatura nos frigoríficos e congeladores, em incidentes que as autoridades associam a possíveis ataques informáticos. Os casos foram identificados na Suécia, na Bélgica, no Luxemburgo, na Estónia e na Irlanda e afetaram equipamentos essenciais à conservação de alimentos. Apesar de, nalguns casos, a intervenção de atacantes já ter sido confirmada, as autoridades ainda não estabeleceram se os incidentes estão relacionados entre si.

O que aconteceu em cada país

Na Suécia, as cadeias Coop e ICA confirmaram problemas em vários estabelecimentos. Numa loja ICA, em Sjöbo, os sistemas de refrigeração terão sido manipulados remotamente até atingirem os 50 ºC, o que obrigou os funcionários a retirar os produtos que já não reuniam condições de conservação.

Na Bélgica e no Luxemburgo, o grupo Ahold Delhaize confirmou um incidente informático que afetou os equipamentos de refrigeração de dezenas de lojas. Só na Bélgica, cerca de 40 estabelecimentos Delhaize foram atingidos, a que se juntam 15 supermercados Carrefour e cinco Spar. A empresa belga Sabcobel, especializada em instalações de refrigeração, mobilizou equipas durante a madrugada para desligar da rede os equipamentos afetados. Segundo o responsável da empresa, Stephan Moelans, os atacantes terão ativado remotamente os ciclos de descongelação, o que provocou a subida das temperaturas.

Na Estónia, uma empresa de refrigeração confirmou o acesso indevido a um computador responsável pelo controlo das temperaturas, enquanto na Irlanda 13 supermercados SuperValu registaram perturbações nos seus equipamentos.

Um precedente em França

Os novos incidentes surgem poucas semanas depois de um ciberataque de grande dimensão ter afetado os sistemas de refrigeração de até 700 supermercados franceses, incluindo lojas das cadeias Intermarché, Carrefour, Leclerc, Monoprix e Coopérative U. Conforme informámos, na altura, os atacantes alteraram remotamente as configurações dos equipamentos e fizeram subir temperaturas que podiam estar nos 27 graus negativos para valores superiores a 50 graus positivos. Além disso, desativaram os alarmes e prolongaram os ciclos de descongelação, comprometendo grandes quantidades de carne, lacticínios e produtos congelados.

Os prejuízos foram elevados, com algumas lojas a registarem perdas superiores a 130 mil euros e dois estabelecimentos na Alsácia a contabilizarem, em conjunto, cerca de 270 mil euros em alimentos perdidos.

Investigação em curso

Entretanto, as autoridades continuam a investigar a origem dos ataques e a possível existência de uma campanha coordenada. Até ao momento, não foi identificada publicamente qualquer organização responsável, nem foi estabelecida uma ligação direta entre todos os incidentes.

Ainda assim, os incidentes desta madrugada reforçam as preocupações com a segurança dos sistemas industriais ligados à Internet, especialmente em setores onde uma alteração aparentemente simples, como a temperatura de um congelador, pode provocar prejuízos imediatos.

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