Alemanha retira drones chineses das Forças Armadas

A Bundeswehr vai substituir os drones chineses por modelos europeus, em nome da autossuficiência e da soberania tecnológica.

Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Alemanha confirmou que as Forças Armadas deixarão de utilizar drones de fabrico chinês, até agora aceites como uma opção económica para treino e exercícios de tiro ao alvo, e que serão substituídos por produtos europeus. A mudança foi divulgada em primeiro lugar pelo alemão Der Spiegel e, num comunicado enviado por e-mail, o porta-voz do ministério explicou que o objetivo é reforçar a autossuficiência e a soberania tecnológica da Bundeswehr.

O porta-voz acrescentou que não há uma proibição geral de sistemas de países específicos, uma vez que as decisões assentam em avaliações de risco individuais, destinadas a salvaguardar a segurança militar, a segurança informática e a proteção dos dados.

A lista de sistemas aprovados e a posição da DJI

Segundo o alemão Der Spiegel, uma estratégia de 2024 permitia que os comandantes locais comprassem drones incluídos numa lista de sistemas aprovados, onde figuravam vários da DJI, a maior fabricante mundial, sediada na China. A decisão surge num contexto de crescente preocupação entre os exércitos ocidentais, que receiam que estes equipamentos possam representar um risco de segurança e ser usados para transmitir informações sensíveis para Pequim.

Soldados com um drone da DJI ao fundo durante o exercício da NATO “STEADFAST DART 26”, em Bergen, na Alemanha, a 20 de fevereiro de 2026. Crédito: Liesa Johannssen/Reuters

A DJI tem repetido que os seus drones não representam um risco de segurança e, em maio, disse a legisladores norte-americanos que uma análise independente não encontrou provas de transmissão de dados para fora dos Estados Unidos. A embaixada da China em Berlim e os ministérios chineses do Comércio e dos Negócios Estrangeiros não responderam de imediato aos pedidos de comentário feitos pela Reuters.

Preocupações semelhantes noutros equipamentos

No mês passado, os Estados Unidos proibiram os veículos da chinesa BYD numa das suas bases aéreas na ilha japonesa de Okinawa e, em fevereiro, a Polónia vetou automóveis de fabrico chinês em instalações militares, por receio de que os sensores possam ser usados para recolher dados sensíveis.

O ministério alemão indicou que também não existe uma proibição geral de veículos de determinados países ou fabricantes, mas que os sensores dos automóveis modernos são vistos como potenciais riscos de segurança, pelo que o acesso a locais militares sensíveis pode ser restringido quando necessário.

Conforme informámos, a preocupação chegou também ao Parlamento Europeu, onde um grupo de 14 eurodeputados submeteu perguntas escritas à Comissão Europeia, solicitando que a agência europeia para a cibersegurança avalie o nível de ameaça associado aos veículos da BYD e pondere incluir a marca numa lista de fornecedores de alto risco.