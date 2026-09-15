Segurança Social: quando vai receber as suas prestações em outubro de 2026

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para o mês de outubro de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Datas de Pagamentos da Segurança Social

Podem consultar os detalhes sobre pagamentos de outubro aqui

Data Pagamento 2 de outubro Doença profissional — pensões e subsídios 7 de outubro Apoio às rendas 8 de outubro Pensões; CSI; Prestação Social para a Inclusão; reembolso de despesas de funeral 16 de outubro Prestações familiares (Abono de Família); 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social 21 de outubro Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores 23 de outubro RSI; Fundo de Garantia Salarial; Subsídio por Suspensão da Atividade Cultural 28 de outubro 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social; Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Em suma, este calendário de pagamentos desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.