Segurança Social: quando vai receber as suas prestações em outubro de 2026
A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para o mês de outubro de 2026.
Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.
Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.
Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.
Datas de Pagamentos da Segurança Social
Podem consultar os detalhes sobre pagamentos de outubro aqui
|Data
|Pagamento
|2 de outubro
|Doença profissional — pensões e subsídios
|7 de outubro
|Apoio às rendas
|8 de outubro
|Pensões; CSI; Prestação Social para a Inclusão; reembolso de despesas de funeral
|16 de outubro
|Prestações familiares (Abono de Família); 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
|21 de outubro
|Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
|23 de outubro
|RSI; Fundo de Garantia Salarial; Subsídio por Suspensão da Atividade Cultural
|28 de outubro
|2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social; Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal
Em suma, este calendário de pagamentos desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.
A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.
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