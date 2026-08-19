Segurança Social: prazo alargado para pagamento de contribuições

Durante o mês de agosto, os trabalhadores e entidades abrangidos pelo pagamento de contribuições para a Segurança Social têm mais alguns dias para cumprir esta obrigação.

Em vez do habitual dia 25, o prazo de pagamento das contribuições é, durante este mês, alargado até 31 de agosto.

Prazo alargado durante o mês de agosto

A alteração tem em conta a redução da atividade de muitas empresas e trabalhadores durante o período de férias. O alargamento do prazo permite, assim, maior flexibilidade no cumprimento das obrigações contributivas.

A medida abrange:

Trabalhadores Independentes;

Serviço Doméstico;

Seguro Social Voluntário;

Entidades Contratantes;

Entidades Beneficiárias dos Profissionais da Cultura;

Produtores Agrícolas das Regiões Autónomas.

Atenção ao prazo

O alargamento é excecional e aplica-se apenas durante o mês de agosto. Assim, quem ainda não efetuou o pagamento das contribuições relativas a este período tem até 31 de agosto para o fazer.

A partir de setembro, o calendário habitual será retomado, com o pagamento das contribuições a ter novamente como prazo o dia 25 de cada mês.

Para trabalhadores independentes e restantes contribuintes abrangidos, esta extensão representa uma oportunidade para regularizar os pagamentos sem o risco de incumprimento associado ao prazo habitual de agosto.