Segurança Social: pagamentos no mês de setembro de 2026

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para o mês de setembro de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Segurança Social: conheça todas as datas

Em suma, este calendário de pagamentos desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.