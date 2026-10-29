Segurança Social: já pode consultar prestações e pensões do mês num só lugar

A aplicação da Segurança Social passou a disponibilizar uma nova área que permite consultar, de forma agregada, os valores das prestações sociais e pensões referentes ao mês corrente. A novidade está integrada na funcionalidade Visão Integrada e pretende tornar o acompanhamento dos apoios sociais mais simples e rápido.

Que apoios sociais estão disponíveis?

Nesta primeira fase, a nova funcionalidade permite consultar informação relativa a quatro tipos de prestações:

Abono de Família

Parentalidade

Desemprego

Doença

A informação é apresentada de forma centralizada, permitindo aos beneficiários consultar os valores associados aos diferentes apoios sem terem de procurar cada prestação separadamente.

Como consultar os valores?

Para aceder a esta funcionalidade, os utilizadores devem ter instalada a aplicação oficial da Segurança Social e consultar a área Visão Integrada.

A aplicação está disponível gratuitamente para dispositivos móveis, através da App Store, Google Play e Huawei AppGallery.

Com esta atualização, a Segurança Social pretende facilitar o acesso à informação sobre os apoios sociais, promovendo uma consulta mais rápida, organizada e transparente.

A nova área está, para já, limitada às prestações identificadas nesta primeira fase, estando a sua abrangência dependente da evolução da funcionalidade.