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Segurança Social: já pode consultar prestações e pensões do mês num só lugar

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A aplicação da Segurança Social passou a disponibilizar uma nova área que permite consultar, de forma agregada, os valores das prestações sociais e pensões referentes ao mês corrente. A novidade está integrada na funcionalidade Visão Integrada e pretende tornar o acompanhamento dos apoios sociais mais simples e rápido.

App da Segurança Social já permite consultar prestações e pensões do mês num só lugar

Que apoios sociais estão disponíveis?

Nesta primeira fase, a nova funcionalidade permite consultar informação relativa a quatro tipos de prestações:

  • Abono de Família
  • Parentalidade
  • Desemprego
  • Doença

A informação é apresentada de forma centralizada, permitindo aos beneficiários consultar os valores associados aos diferentes apoios sem terem de procurar cada prestação separadamente.

App da Segurança Social já permite consultar prestações e pensões do mês num só lugar

Como consultar os valores?

Para aceder a esta funcionalidade, os utilizadores devem ter instalada a aplicação oficial da Segurança Social e consultar a área Visão Integrada.

A aplicação está disponível gratuitamente para dispositivos móveis, através da App Store, Google Play e Huawei AppGallery.

Com esta atualização, a Segurança Social pretende facilitar o acesso à informação sobre os apoios sociais, promovendo uma consulta mais rápida, organizada e transparente.

A nova área está, para já, limitada às prestações identificadas nesta primeira fase, estando a sua abrangência dependente da evolução da funcionalidade.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Segurança Social

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