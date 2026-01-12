Segurança Social emite alerta por causa de mensagens fraudulentas

Estão a circular mensagens fraudulentas em nome da Segurança Social, numa nova campanha de phishing que visa enganar os cidadãos e levá-los a efetuar pagamentos indevidos.

Segurança Social: mensagens informam sobre alegados valores em dívida

Estas mensagens incluem, geralmente, um link para uma página falsa, que utiliza indevidamente a imagem do Portal da Segurança Social, informando sobre alegados valores em dívida e pressionando para um pagamento imediato, sob a ameaça de juros de mora ou outros custos adicionais.

Caso receba uma mensagem deste tipo, não clique no link nem forneça quaisquer dados pessoais ou bancários. Trata-se de uma ação de phishing, com o objetivo de obter informações confidenciais ou extorquir dinheiro, utilizando de forma abusiva a identidade da Segurança Social.

Estas mensagens não são enviadas pela Segurança Social e têm como único objetivo permitir aos seus autores obter valores de forma ilegítima, com base em supostas dívidas inexistentes.

A Segurança Social nunca envia links nem pede dados bancários através de mensagens.

A atualização do IBAN e de outros dados pessoais deve ser efetuada exclusivamente através do Portal da Segurança Social, após autenticação segura com palavra-chave. Em caso de dúvida, recomenda-se que os cidadãos consultem apenas os canais oficiais da Segurança Social.