A fabricante alemã de software diz não ter, até ao momento, indícios de acesso não autorizado a dados de negócio de clientes, mas a imprensa do país noticia que os atacantes terão usado credenciais roubadas de colaboradores para copiar e alterar código-fonte.

A SAP confirmou à Reuters que identificou atividade suspeita e que implementou de imediato as medidas necessárias para proteger os clientes e preservar a segurança dos seus serviços. Segundo a empresa, a investigação realizada até agora não encontrou provas de acesso não autorizado a dados de negócio de clientes.

A confirmação surge depois de a revista alemã Der Spiegel ter noticiado, na quinta-feira, um ataque informático à empresa, com base num memorando interno enviado aos funcionários.

O que foi reportado sobre o ataque

A agência de notícias alemã DPA consultou comunicações internas da SAP que indicam que a atividade suspeita foi identificada no GitHub. Uma fonte citada pelo Der Spiegel afirma que os atacantes obtiveram tokens de autenticação de funcionários da empresa, permitindo-lhes copiar e alterar código-fonte armazenado na plataforma.

A SAP utiliza o GitHub para publicar ferramentas para programadores, aplicações de exemplo e projetos de código aberto, pelo que continua por esclarecer se os atacantes chegaram a aceder a código proprietário. A empresa não divulgou pormenores sobre o ataque.

O Handelsblatt, jornal financeiro e de negócios da Alemanha, noticiou que as medidas de segurança de emergência afetaram várias equipas internas e que a SAP terá substituído chaves de assinatura, limitado o acesso ao GitHub e suspendido operações automatizadas de desenvolvimento.

Fontes citadas pelo Der Spiegel sugerem que o ataque poderá ter sido auxiliado por Inteligência Artificial, uma hipótese que não está confirmada.

Um caso anterior, aparentemente separado

No final de outubro, o grupo de ransomware Gentlemen incluiu a SAP no seu site de divulgação de vítimas, apontando para as operações da empresa na América Latina. As listas de ficheiros analisadas sugerem que os atacantes obtiveram software e código-fonte relacionados com a SAP, embora não seja claro se foi a própria empresa ou um terceiro a ser comprometido. Os dois incidentes não parecem estar relacionados.

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