Sabia que pode dividir uma conta diretamente no MB WAY?

Dividir uma despesa após um jantar de família ou de amigos pode tornar-se numa tarefa complexa, ainda mais quando a divisão não se faz em partes iguais. Por forma a facilitar nos momentos de convívio, o MB WAY disponibiliza uma funcionalidade que permite repartir uma conta por vários contactos, calcular automaticamente os valores e pedir a cada pessoa que pague a sua parte.

O MB WAY é conhecido pelas transferências imediatas entre contactos e pelos pagamentos através do telemóvel. Contudo, tem outras funcionalidades muito úteis que podem passar despercebidas aos utilizadores mais desatentos. Uma delas é a opção Dividir Conta, pensada para facilitar a partilha de despesas entre amigos, familiares ou colegas.

Imagine que vai jantar fora com um grupo de amigos e chega a altura de pagar a conta. Em vez de fazer as divisões manualmente e pedir a cada pessoa que transfira o respetivo valor, pode utilizar esta opção para tratar de tudo diretamente na aplicação.

A aplicação trata dos cálculos e dos lembretes

Para utilizar a funcionalidade, basta entrar na app do MB WAY > selecionar Dividir Conta > escolher os contactos envolvidos > indicar o valor total da despesa > confirmar a operação com o PIN do MB WAY.

A aplicação calcula automaticamente quanto deve pagar cada pessoa e envia uma notificação aos destinatários que também utilizam o serviço. Se os valores variarem, é possível definir montantes diferentes para cada contacto.

Depois de receber o pedido, cada pessoa pode aceitar ou recusar. À medida que os pedidos são aceites, os respetivos valores são transferidos imediatamente para a conta de quem iniciou a divisão, sem ser necessário esperar pela resposta dos restantes participantes.

Limites que deve conhecer

A funcionalidade permite dividir uma conta com até 14 pessoas da lista de contactos. Os destinatários que já utilizam o MB WAY recebem o pedido diretamente na aplicação e, para os restantes contactos, é possível enviar uma SMS a convidá-los para aderirem ao serviço.

Cada pedido tem uma validade de sete dias, durante os quais pode ser aceite ou recusado. Existem também limites à utilização da funcionalidade: até cinco divisões por dia e um máximo de 20 por mês.

Além destes limites, aplicam-se as regras gerais do MB WAY, nomeadamente um máximo de 5000 euros ou 100 transferências por mês. Para efeitos destes limites, cada divisão de conta é contabilizada como uma única transferência, independentemente do número de participantes.

Leia também: