Rússia poderá estar a transformar os seus satélites em armas para atacar a Starlink

A Starlink domina as comunicações por satélite, tanto no mundo civil como no militar, através da Starshield, criada pela SpaceX para servir os interesses dos Estados Unidos. Mas a guerra está a chegar a outro campo de batalha: o espaço. E a Rússia poderá estar a transformar os seus satélites em armas capazes de atacar e destruir a poderosa rede espacial de Elon Musk.

O alerta foi lançado pelo major-general Michael Traut, responsável pelo Comando Espacial alemão, numa entrevista à Reuters publicada a 9 de outubro. Segundo o militar, recentes movimentações de satélites russos demonstram capacidades que poderão ser utilizadas contra a constelação Starlink, da SpaceX.

E o mais preocupante é que algumas destas operações podem ser realizadas sem disparar um único míssil.

Satélites russos perseguiram um equipamento europeu no espaço

Em maio de 2026, quatro satélites militares russos, identificados como Cosmos 2610, 2611, 2612 e 2613, realizaram manobras de aproximação a um satélite comercial de observação da Terra.

O equipamento pertencia à empresa finlandesa ICEYE, especializada em imagens de radar utilizadas, entre outras aplicações, para fornecer informações militares à Ucrânia.

Segundo a Força Espacial dos Estados Unidos, os quatro satélites russos aproximaram-se deliberadamente do equipamento europeu.

A ICEYE confirmou o incidente e revelou que chegou a alterar a trajetória do seu satélite, levando os equipamentos russos a realizar novas manobras.

Para Michael Traut, estas operações demonstram que Moscovo está a desenvolver capacidades que poderão ameaçar satélites comerciais ocidentais.

Contudo, não existem provas públicas de que os equipamentos russos tenham tentado destruir o satélite da ICEYE. As aproximações poderão ter servido para vigilância, demonstração de capacidades ou preparação de futuras operações.

Como pode a Rússia atacar a Starlink sem disparar um míssil?

É aqui que surge uma das possibilidades mais inquietantes. Segundo o comandante alemão, a Rússia poderá recorrer a técnicas de guerra espacial que não envolvem ataques diretos.

Imagine-se um satélite russo a aproximar-se deliberadamente da trajetória de um satélite Starlink. Perante o risco de colisão, o equipamento da SpaceX teria de executar uma manobra evasiva.

Estas manobras consomem combustível, um recurso limitado nos satélites. Se forem repetidas frequentemente, poderão reduzir a sua vida útil e obrigar a SpaceX a substituí-los antecipadamente.

O general apresentou ainda um cenário mais extremo: um satélite russo poderia fragmentar-se deliberadamente numa órbita utilizada pela Starlink, criando detritos que obrigariam outros equipamentos a alterar as suas trajetórias.

Desta forma, Moscovo poderia provocar perturbações numa rede de comunicações sem recorrer a um ataque convencional.

Importa esclarecer que este último cenário é uma hipótese apresentada pelo responsável militar alemão, não uma operação russa confirmada.

A Rússia já está a tentar bloquear a Starlink na Ucrânia

As preocupações europeias não surgem por acaso. A Starlink tornou-se uma infraestrutura fundamental para a Ucrânia desde a invasão russa de 2022, permitindo manter comunicações em regiões onde as redes terrestres foram destruídas.

Além das comunicações, a tecnologia é utilizada para coordenar operações militares, transmitir informações e apoiar missões com drones.

A Rússia tem procurado contrariar esta vantagem tecnológica. Segundo informações divulgadas pela publicação especializada Janes, as forças russas utilizam desde 2025 um sistema de guerra eletrónica denominado Volna Kupol Garant, desenvolvido para interferir nas comunicações dos terminais Starlink.

Este equipamento permite perturbar sinais de rádio e dificultar a utilização da rede em determinadas áreas.

Ou seja, Moscovo já está a tentar neutralizar a Starlink a partir do solo. A possibilidade de realizar operações semelhantes diretamente em órbita representa uma ameaça adicional.

Rússia e China também estudaram formas de destruir satélites Starlink

A preocupação vai além das movimentações registadas em maio.

Em julho de 2026, uma investigação conjunta do The Insider, Der Spiegel e Le Monde revelou documentos relativos à cooperação militar entre a Rússia e a China.

Entre os assuntos discutidos em reuniões realizadas em 2023 e 2024 estavam tecnologias antissatélite e possíveis formas de combater constelações como a Starlink.

Os documentos demonstram o interesse estratégico dos dois países em desenvolver capacidades capazes de limitar a superioridade espacial ocidental.

No entanto, a existência destas discussões não significa que tenha sido desenvolvido ou colocado em funcionamento um sistema conjunto para destruir a Starlink.

Alemanha prepara resposta para uma possível guerra espacial

Perante estas ameaças, a Alemanha está a reforçar as suas capacidades espaciais.

Entre os projetos em desenvolvimento encontram-se satélites de inspeção, capazes de observar outros equipamentos em órbita, e tecnologias destinadas a perturbar satélites hostis sem os destruir.

A preocupação é evitar uma escalada que possa gerar milhares de fragmentos de lixo espacial.

Recorde-se que, em novembro de 2021, a Rússia destruiu um antigo satélite soviético durante um teste com um míssil antissatélite, criando numerosos detritos em órbita.

Este tipo de operação representa um perigo não apenas para os equipamentos militares, mas também para satélites comerciais e missões espaciais tripuladas.

A diferença é que, atualmente, um satélite não precisa de ser destruído para deixar de cumprir a sua missão.

E numa sociedade cada vez mais dependente de comunicações, navegação e observação da Terra, essa possibilidade transforma o espaço num novo território de confronto geopolítico.