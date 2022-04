Rússia multa Wikimedia por conteúdo “falso” sobre a invasão

Ao contrário de outras guerras que aconteceram no passado, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a ter um forte impacto mundial. Uma das diferenças do passado reside na internet, mais concretamente nas redes sociais, onde hoje é possível aceder a muita informação.

A Rússia condenou recentemente a Wikimedia a uma multa por conteúdo "falso" sobre a invasão da Ucrânia.

Wikimedia é parceira da Wikipedia

Um tribunal de Moscovo impôs, na terça-feira, uma multa de três milhões rublos, quase 37.800 euros, à Wikimedia, parceira da Wikipedia, por conteúdo "falso" sobre a chamada operação militar especial na Ucrânia, noticia a agência russa de notícias. O tribunal declarou a Wikimedia culpada por divulgar informações proibidas na Rússia.

Do texto lido em tribunal, deduz-se que sete artigos da Wikimedia são o motivo da multa, incluindo os textos relacionados com a operação militar das forças armadas russas na Ucrânia, os "acontecimentos" em Bucha e a "destruição" da maternidade e do teatro de Mariupol.

Esta é a primeira vez que a Wikimedia é responsabilizada administrativamente no cumprimento de um artigo no Código das Infrações Administrativas da Federação Russa.

Um representante da Wikimedia argumentou que o requisito de eliminar todos os artigos é irrazoável, considerando que é suficiente acrescentar o ponto de vista contraditório, como mandam os princípios da liberdade de expressão.

De relembrar que a Ucrânia acusou a Rússia de ter cometido crimes de guerra em Bucha, onde foram descobertos os corpos de 412 pessoas assassinadas, algumas com sinais de "tortura e execução sumária", de acordo com as autoridades locais.

As autoridades ucranianas também denunciaram o bombardeamento de uma maternidade e do teatro da cidade, em cujos sótãos estavam refugiadas cerca de 1.500 pessoas.