De forma rápida, a Rússia está cada vez mais isolada da Internet. As causas parecem ter várias origens, mas o próprio país tem tomado a decisão de barrar alguns sites e redes de serviços que muitos se habituaram a usar.

A dar ainda mais força a este movimento, vários serviços estão a abandonar a Rússia. Agora foi um dos mais desconhecidos, mas que são a ponte para a Internet de alguns dos maiores operadores do país que invadiu a Ucrânia.

A cada dia que passa mais e mais empresas estão a colocar em pausa as suas operações no país de Vladimir Putin. Este é o resultado de uma tentativa de pressionar o país a recuar nas suas ações e criar sanções que afetem os cidadãos.

A mais recente decisão de aplicar medidas concretas veio de uma das empresas mais importantes para o acesso à Internet. Esta é também das mais desconhecidas, mas que controla de forma única o fluxo de informação de e para este país.

⚡️ Fast Internet for #Russia is over!



A few hours ago, LINX (London Internet Exchange) confirmed the disconnection of key Russian providers from the international traffic exchange point. pic.twitter.com/C6SjApYNan