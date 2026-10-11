Rubrica: as apps desenvolvidas pelos nossos leitores [137]

Está farto das apps que tem no seu telemóvel e precisa de fazer uma atualização nesses conteúdos? Procura aplicações ou jogos divertidos e que sejam desenvolvidos em Portugal ou por leitores que nos seguem nos vários pontos do mundo? Então, cá estamos para mais uma rubrica de divulgação das aplicações fruto do trabalho, imaginação e criatividade dos nossos leitores. Resumidamente, são apps simples, úteis, divertidas, enfim… tudo o que possa imaginar. Vamos conhecer as quatro apps de hoje.

As apps dos nossos leitores

Gearlift

A Gearlift é uma aplicação de treino para Android, desenvolvida por Nuno Marques, que permite criar planos de exercício personalizados de acordo com o equipamento disponível e os objetivos de cada utilizador.

Em casa ou no ginásio, basta indicar os materiais disponíveis, como halteres, kettlebells, bandas elásticas ou máquinas de musculação, e escolher os grupos musculares a trabalhar.

A aplicação disponibiliza ainda um diagrama interativo do corpo humano, através do qual é possível selecionar músculos específicos e gerar automaticamente um treino estruturado, com séries, repetições e tempos de descanso.

Durante o treino, a Gearlift acompanha o utilizador exercício a exercício, disponibilizando um temporizador de descanso com alertas por vibração e a possibilidade de substituir movimentos por alternativas que trabalhem os mesmos músculos.

Um dos seus principais destaques é o facto de ser totalmente gratuita, sem publicidade ou subscrições, dispensando a criação de uma conta. Todo o histórico de treinos fica guardado localmente no smartphone, privilegiando a privacidade.

A aplicação está disponível em 10 idiomas, incluindo português de Portugal, e pode ser descarregada através da Google Play.

Tevik Fit

A Tevik Fit é uma aplicação de fitness desenvolvida em Portugal, disponível para iPhone e Apple Watch. Resultado de um projeto independente, reúne num único espaço ferramentas para acompanhar treinos de ginásio e atividades físicas ao ar livre.

Destina-se a quem procura manter uma rotina de exercício organizada, permitindo registar diferentes atividades e acompanhar a evolução do desempenho ao longo do tempo.

A integração com o ecossistema Apple proporciona uma experiência prática, sendo possível consultar informações relevantes sobre cada sessão de treino diretamente no smartphone ou no relógio.

No Apple Watch, a Tevik Fit disponibiliza dados como o número de séries, o volume de treino, o ritmo e a frequência cardíaca, facilitando a monitorização da atividade física em tempo real. Desta forma, os utilizadores podem acompanhar o seu desempenho sem terem de recorrer constantemente ao iPhone.

Sidstuga

Desenvolvida pelo português Hélder, a Sidstuga pretende simplificar o acesso a conteúdos multimédia. Disponível para Android TV, Google TV, Fire TV e smartphones Android, a app reúne os canais de televisão, o guia de programação e as bibliotecas pessoais de filmes e séries, permitindo uma experiência de utilização mais organizada.

À semelhança do VLC, a Sidstuga funciona como um leitor multimédia, não disponibilizando canais ou conteúdos próprios, uma vez que cada utilizador deve configurar as suas fontes e servidores. A aplicação inclui ainda perfis de utilizador, classificações do IMDb, Rotten Tomatoes e Metacritic, além de uma interface totalmente em português.

A nova versão 2.1.7, ainda em fase beta, traz várias novidades, incluindo integração com Plex, Jellyfin e Emby, sincronização bidirecional com o Trakt e melhorias na gestão de legendas e reprodução de áudio AC3/EAC3 em dispositivos sem suporte nativo.

Destaque para a funcionalidade Família e Amigos, que permite configurar remotamente a aplicação de familiares ou amigos através de um painel web, mediante autorização e sem acesso aos dados privados. Foram ainda introduzidas otimizações para tornar a navegação por grandes bibliotecas de filmes e séries mais rápida.

A Sidstuga oferece sete dias de utilização gratuita, passando depois a custar 9,99 euros por ano, com uma única subscrição válida para telemóvel, Android TV e Fire TV.

OdoKeep

A OdoKeep é uma aplicação para iPhone desenvolvida em Portugal por Rafael Soares, um jovem programador de 20 anos, natural de Vila Nova de Gaia, que pretende facilitar a gestão e o acompanhamento das despesas associadas a um automóvel.

Lançada no início de setembro, a app permite registar manutenções, abastecimentos e carregamentos de veículos elétricos, além de enviar lembretes para revisões, tendo em conta a quilometragem ou a data prevista. É também possível acompanhar prazos importantes, como o pagamento do IUC, a renovação do seguro e a inspeção periódica, mantendo toda a informação do veículo organizada num único local.

A OdoKeep disponibiliza ainda estatísticas sobre os gastos mensais e o custo por quilómetro, permitindo aos condutores compreender melhor quanto gastam com o automóvel. Entre as funcionalidades destacam-se a consulta gratuita dos preços dos combustíveis em cinco países, os widgets para o ecrã principal, a proteção através de Face ID e o registo de informações por voz com a Siri.

A aplicação funciona sem ligação à Internet e permite importar históricos de serviços como o Drivvo e o Fuelly, facilitando a transição para quem já utiliza outras soluções.

Desenvolvida de forma independente, a OdoKeep está disponível em 10 idiomas e pode ser descarregada através da App Store.

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