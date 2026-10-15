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Robô humanoide apalpou adolescente de 16 anos! Proprietário está a ser investigado

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Um incidente insólito ocorrido na cidade alemã de Colónia está a ser investigado pela polícia, depois de um robô humanoide ter alegadamente apalpado uma adolescente de 16 anos. As autoridades apreenderam o equipamento e os telemóveis de dois jovens suspeitos de terem filmado e transmitido o episódio nas redes sociais.

Robô humanoide apalpou adolescente de 16 anos! Proprietário está a ser investigado

O caso está a levantar questões sobre a utilização de robôs em espaços públicos e a responsabilidade dos seus proprietários quando estes equipamentos são utilizados de forma abusiva.

Incidente ocorreu junto a um restaurante

Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o episódio terá acontecido na noite de sábado, 10 de outubro, nas proximidades de um restaurante de comida rápida, em Colónia, na Alemanha.

O robô terá tocado nas nádegas da adolescente, num gesto descrito como de natureza sexual. Na altura, o equipamento estaria na companhia de dois jovens, de 16 e 19 anos, que são suspeitos de terem filmado a situação e transmitido as imagens em direto nas redes sociais.

A polícia localizou os suspeitos nas imediações e encontrou o robô na bagageira de um automóvel. O equipamento e os telemóveis foram apreendidos para permitir a análise das circunstâncias em que ocorreu o incidente.

Robô humanoide apalpou adolescente de 16 anos! Proprietário está a ser investigado

Como foi controlado o robô?

Uma das questões centrais da investigação passa por perceber se os movimentos do robô foram executados através de controlo remoto ou se faziam parte de uma sequência previamente programada.

Esta distinção poderá ser importante para determinar quem foi responsável pelo comportamento do equipamento e se existiu intenção de assediar a adolescente.

As autoridades estão a investigar uma possível infração de natureza sexual. Para já, os envolvidos são suspeitos, pelo que não deve ser assumida qualquer responsabilidade criminal antes da conclusão do processo.

O caso evidencia os desafios associados à presença crescente de robôs humanoides em locais públicos. Para além das questões técnicas e de segurança, episódios desta natureza levantam dúvidas sobre os limites da utilização destes equipamentos e a responsabilidade de quem os controla.

A investigação policial deverá esclarecer o que aconteceu e determinar se existem fundamentos para avançar com acusações.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
incidente robo

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1

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  1. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    lol com cada anedota, faz lembrar isto https://i.etsystatic.com/12345971/r/il/082eae/5700859846/il_fullxfull.5700859846_817u.jpg

    Responder
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