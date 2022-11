Revolut já tem mais de um milhão de utilizadores em Portugal

A Revolut ultrapassou o patamar de um milhão de clientes em Portugal. Nik Storonsky, co-fundador e CEO da Revolut, partilhou a notícia durante a sua presença no palco central da Web Summit.

A superapp financeira duplicou o número de clientes portugueses no último ano e tem, neste momento, 317 vagas abertas em Portugal, onde já conta mais de 1170 colaboradores.

Revolut está em forte crescimento em Portugal...

Após o lançamento do Banco Revolut em Portugal, em dezembro de 2021, a empresa registou um crescimento assinalável durante 2022, duplicando o número de clientes deste mercado durante os primeiros dez meses do ano.

Além disso, os downloads aumentaram 87% desde janeiro, e esta tendência está a acelerar, com a Revolut no top 3 das aplicações mais descarregadas na App Store e na Google Play Store durante os últimos meses2. É também a aplicação bancária digital com melhores avaliações durante o último ano, revelou a empresa ao Pplware.

Os pagamentos com cartão aumentaram mais de 50% comparativamente com 2021, e o montante depositado nos Cofres (espaços personalizados de poupanças que os clientes podem gerir e personalizar à sua vontade, criando regras de poupança automáticas, definir objetivos ou até partilhar Cofres com família e amigos para despesas comuns) aumentou em mais de 50%.

Em dezembro do ano passado, a Revolut anunciou o lançamento do Banco Revolut em Portugal, através da sua licença bancária europeia na Lituânia. Os clientes portugueses do Revolut têm proteção de depósitos de até 100.000 euros ao abrigo do esquema de garantia de depósitos.

Portugal é o segundo maior país em termos de colaboradores da Revolut, ficando atrás apenas do Reino Unido, onde a empresa tem a sua sede. O escritório de Matosinhos continua a ser um dos maiores centros tecnológicos da empresa, que é também um dos maiores empregadores da região.