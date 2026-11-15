Revolut afasta compra do Banco CTT e explica porquê

A Revolut não está interessada em comprar o Banco CTT. A fintech britânica afastou a possibilidade de adquirir a instituição financeira portuguesa, considerando que uma operação deste género não traria vantagens para o seu modelo de negócio.

A posição foi transmitida por Béatrice Cossa-Dumurgier, presidente executiva da Revolut para a Europa Ocidental, numa entrevista à agência Lusa, à margem da Web Summit.

A nossa vantagem competitiva assenta na singularidade da nossa plataforma, por isso não vamos comprar outro banco. Não faz sentido porque não vamos conseguir criar qualquer sinergia

Revolut prefere crescer através da sua própria plataforma

A responsável explicou que a Revolut aposta numa plataforma tecnológica única, que serve atualmente cerca de 80 milhões de clientes em todo o mundo.

Este modelo permite à empresa obter economias de escala e operar com custos bastante inferiores aos da banca tradicional. Segundo Béatrice Cossa-Dumurgier, os custos da Revolut são uma ordem de grandeza inferiores aos dos concorrentes digitais e várias ordens de grandeza abaixo dos bancos tradicionais.

A executiva considera ainda que os bancos tradicionais têm de investir continuamente na digitalização dos seus serviços, enquanto a Revolut consegue direcionar os recursos gerados para inovação e crescimento.

CTT procuram comprador para uma posição de controlo no Banco CTT

A posição da Revolut surge numa altura em que os CTT iniciaram formalmente um processo de venda de uma posição de controlo no Banco CTT.

A decisão foi comunicada ao mercado a 3 de novembro, no âmbito de uma reavaliação estratégica das opções para o negócio bancário.

Os CTT pretendem, contudo, continuar ligados à instituição, privilegiando uma solução que permita manter uma participação acionista e a utilização da rede de estações de correio no desenvolvimento da atividade bancária.

Para já, não existe um calendário definido para a conclusão do processo, nem foram identificados publicamente potenciais compradores.

Assim, a Revolut fica fora da lista de potenciais interessados, reforçando a intenção de continuar a crescer através da sua própria infraestrutura tecnológica, em vez de apostar na aquisição de bancos tradicionais.