Regresso às aulas: 5 cuidados essenciais para preparar smartphones, tablets e computadores

Com o início das aulas, smartphones, tablets e computadores regressam a uma utilização mais intensiva, entre pesquisas, trabalhos, plataformas educativas, videochamadas e comunicação entre famílias e escolas. É também nesta primeira semana que se tornam mais evidentes problemas que podem ter passado despercebidos durante as férias.

Dados internos da iServices mostram que os pedidos de passagem de dados entre smartphones e tablets cresceram 69% no primeiro semestre de 2026, face ao período homólogo.

Nos computadores, este tipo de intervenção aumentou 71%, enquanto o conjunto das intervenções técnicas registou um crescimento de 48%.

A evolução reflete a importância crescente da informação guardada nos equipamentos. Fotografias, contactos, documentos, aplicações, contas pessoais e acessos a plataformas escolares fazem com que a preparação de um dispositivo já não se limite a garantir que este liga e funciona. É igualmente necessário confirmar que contém os dados e as ferramentas de que o aluno vai precisar diariamente.

Antes de considerar a substituição de um equipamento mais lento ou com menor desempenho, a iServices recomenda verificar o espaço de armazenamento disponível, atualizar o sistema operativo e as aplicações, eliminar ficheiros desnecessários e confirmar o estado da bateria. Uma autonomia insuficiente, por exemplo, pode tornar-se particularmente evidente quando o equipamento passa a ser utilizado durante várias horas fora de casa.

Também os pedidos de higienização de smartphones cresceram 53% no primeiro semestre, enquanto as intervenções técnicas nestes equipamentos aumentaram 42%. Limpeza, configuração, atualização e transferência de dados assumem, assim, um peso crescente na manutenção tecnológica, para além das reparações mais tradicionais de ecrãs, baterias ou portas de carregamento.

Nos casos em que o aluno começa o ano com um tablet ou computador diferente, a passagem de informação deve ser concluída antes de apagar ou entregar o equipamento anterior. É importante confirmar a transferência de fotografias, contactos e documentos, mas também verificar aplicações escolares, contas de email, palavras-passe, sistemas de autenticação e acessos que possam não ser automaticamente recuperados.

5 cuidados essenciais…

Para evitar problemas durante os primeiros dias de aulas, a iServices recomenda uma verificação simples: