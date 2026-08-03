Redes sociais fizeram disparar a maior entrada de migrantes em Ceuta, diz Espanha

Cerca de 60 mil pessoas tentaram entrar no enclave espanhol esta semana, naquele que é considerado o maior afluxo de sempre. Por detrás do fenómeno está uma decisão judicial mal interpretada, décadas de dificuldades económicas em Marrocos e vídeos virais no Instagram.

Conforme contado pela agência Reuters, Ayoub El Abyad tem 16 anos e vive em Marrocos. Foi a ver vídeos no Instagram de outros migrantes a atravessar para Ceuta que decidiu, juntamente com o primo, arriscar a mesma sorte, ainda que estivesse a 12 horas de viagem da fronteira.

Assim como Ayoub, cerca de 60 mil migrantes entraram, esta semana, no território espanhol de Ceuta vindos de Marrocos, naquele que os números apontam como o maior movimento migratório desta natureza em anos.

Pobreza, desemprego e um mal-entendido

Por detrás deste afluxo estarão vários fatores que se cruzaram ao mesmo tempo. Marrocos vive uma crise económica que já tinha levado a protestos de grande escala no final do ano passado, motivados pela indignação com os serviços públicos deficientes e a pobreza generalizada.

Segundo dados oficiais, um em cada quatro jovens marroquinos entre os 15 e os 24 anos não estuda, não trabalha nem está em formação.

A isto soma-se uma decisão do Supremo Tribunal espanhol, em julho, que determinou que os migrantes intercetados no mar a caminho de Ceuta ou Melilla não podem ser devolvidos de imediato.

Nas redes sociais, esta informação foi rápida e erradamente interpretada como significando que quem chegasse por via marítima poderia simplesmente ficar em Espanha.

Conforme citado pelo El País, uma mensagem divulgada no TikTok, entretanto apagada, que mostrava um vídeo com imagens de Ceuta, aliciava os utilizadores para fazerem a travessia da seguinte forma: "Se virem estas escadas, o vosso sonho ter-se-á realizado."

Na realidade, contudo, a decisão espanhola apenas impede as devoluções imediatas, pelo que os processos legais de repatriamento continuam a aplicar-se.

Além disso, segundo Mauricio Valiente, diretor da organização espanhola de apoio a refugiados CEAR, o mar calmo nesta altura do ano tornou a travessia a nado viável para quem quis tentar a sua sorte.

Espanha fala em "violação de soberania"

O governo espanhol, liderado por Pedro Sánchez, reagiu com dureza à situação, classificando-a como uma "violação da soberania espanhola" e prometendo acelerar o regresso dos migrantes aos países de origem.

O executivo colocou também a hipótese de alterar a lei de imigração para reforçar os mecanismos de repatriamento e anunciou, como medida provisória, a instalação de boias marítimas para assinalar a fronteira no mar.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol atribuiu o fenómeno à desinformação nas redes sociais sobre o alcance da decisão judicial.

Entretanto, apesar de vários analistas questionarem se as autoridades marroquinas terão relaxado deliberadamente o controlo fronteiriço, como já aconteceu anteriormente, Lahcen Haddad, que preside a uma comissão parlamentar para as relações com a União Europeia, rejeitou qualquer motivação política.

Em vez disso, reforçou a versão oficial espanhola de que tudo terá começado com a desinformação sobre a decisão judicial.