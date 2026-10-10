Recorde: Astrónomos detetam sinal de rádio com mais de 10 mil milhões de anos

Uma equipa internacional de astrónomos identificou a mais distante explosão rápida de rádio alguma vez localizada na sua galáxia de origem. A emissão, denominada FRB 20240304B, viajou durante mais de 10 mil milhões de anos até chegar à Terra, trazendo novas pistas sobre o Universo primitivo.

O sinal foi detetado a 4 de março de 2024 pelo radiotelescópio MeerKAT, instalado na África do Sul. O estudo, publicado na revista científica Science, contou com a participação de investigadores da Universidade de Sydney, na Austrália.

A descoberta destaca-se não apenas pela distância percorrida, mas também pela quantidade de informação que esta emissão pode fornecer sobre a evolução das galáxias e a matéria existente entre elas.

Um sinal emitido quando a Terra ainda não existia

As chamadas Fast Radio Bursts (FRB), ou explosões rápidas de rádio, são emissões extremamente breves de ondas de rádio que duram apenas alguns milissegundos. Apesar da sua curta duração, podem libertar quantidades extraordinárias de energia.

No caso da FRB 20240304B, a emissão teve origem numa época em que o Universo tinha aproximadamente 3 mil milhões de anos, muito antes da formação da Terra. Atualmente, estima-se que o Universo tenha cerca de 13,8 mil milhões de anos.

A distância e a antiguidade do fenómeno fazem desta deteção um marco para a astronomia. A identificação da galáxia de origem permite aos investigadores estudar não só o local onde o sinal foi produzido, mas também as condições do Universo na altura em que foi emitido.

Telescópio James Webb ajudou a encontrar a origem

Embora o MeerKAT tenha conseguido detetar a emissão, identificar a galáxia responsável revelou-se uma tarefa difícil. A galáxia era demasiado ténue para ser observada com os telescópios terrestres utilizados inicialmente.

Para ultrapassar esse obstáculo, os investigadores recorreram ao telescópio espacial James Webb, que utiliza observações no infravermelho para estudar objetos extremamente distantes.

Os dados permitiram identificar uma pequena galáxia anã, com uma intensa atividade de formação de estrelas e uma quantidade relativamente reduzida de elementos pesados.

Estas características são importantes para investigar a origem das explosões rápidas de rádio. Uma das hipóteses consideradas aponta para os magnetares, estrelas de neutrões com campos magnéticos extremamente intensos, que podem formar-se após a explosão de estrelas massivas.

Contudo, os cientistas ainda não conhecem a origem de todas as FRB e não é possível concluir que este mecanismo explique todos os casos.

Uma espécie de lanterna para estudar o Universo

A importância desta descoberta vai além do recorde de distância. Durante o seu percurso até à Terra, o sinal atravessou regiões do espaço que contêm gás ionizado e plasma, alterando a forma como as ondas de rádio se propagam.

Ao analisar essas alterações, os astrónomos conseguem estimar a quantidade de matéria atravessada pelo sinal, incluindo matéria difícil de observar diretamente com os telescópios convencionais.

Neste caso, os investigadores identificaram indícios associados a estruturas de grupos de galáxias ao longo do percurso da emissão, incluindo um agrupamento que não era conhecido anteriormente.

Este método transforma as explosões rápidas de rádio em ferramentas para estudar a distribuição da matéria no Universo. Cada nova deteção distante pode ajudar a compreender melhor como o gás se distribui entre galáxias e como estas estruturas evoluíram ao longo de milhares de milhões de anos.

O que poderá ser descoberto a seguir?

Os astrónomos esperam localizar mais explosões rápidas de rádio a distâncias ainda maiores. Com uma amostra mais alargada, será possível comparar as suas características, investigar os mecanismos que lhes dão origem e estudar períodos cada vez mais antigos da história cósmica.

A FRB 20240304B demonstra, assim, que um sinal com apenas alguns milissegundos de duração pode transportar informação valiosa sobre mais de 10 mil milhões de anos de história do Universo.