Recebeu esta mensagem da EDP? Cuidado, não faça nada do que pedem!

A EDP alertou recentemente para o aumento de tentativas de fraude usando "dívidas" à empresa. A burla chega via SMS e se a receber a única coisa que deve fazer é apagar (ou então denunciar às autoridades). Estejam atentos.

Até meio de novembro, EDP contabilizou 2000 tentativas de fraude

As burlas informáticas são cada vez mais e também mais elaboradas. No Pplware temos tentado alertar para todos os perigos e ameaças que circulam. Muitas pessoas estão a receber mensagens no telemóvel para pagar dívidas à EDP que, afinal, não têm. Segundo refere a empresa em comunicado:

Nos meses de outubro e novembro, a EDP Comercial registou um aumento significativo no reporte pelos clientes de tentativas de fraude, em diversas fases do processo de pagamento de faturas de energia e invocando o nome da empresa com o intuito de obter um pagamento, alegadamente devido à EDP, que não existe.

Segundo os dados divulgados, até meio de novembro, contabilizaram-se 2000 tentativas de fraude, quando em igual mês de 2023 tinham sido reportadas 1700. Por sua vez, em outubro verificaram-se mais de 3000 tentativas de fraude, acima das cerca de 1800 do período homólogo, ou seja, um acréscimo de 65%.

Para tentar minimizar o número de clientes que é envolvido neste esquema, a EDP Comercial envia periodicamente mensagens de segurança a alguns grupos de clientes que podem estar mais vulneráveis -- por exemplo, se forem detetadas fraudes numa determinada localização são reforçados os SMS para aquele local. Sempre que é informada de um caso, a EDP Comercial aconselha o cliente a apresentar uma queixa de burla à polícia e a contactar de imediato o seu banco