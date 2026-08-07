Recebe da Segurança Social? Hoje há pagamento de 5 prestações

A Segurança Social inicia hoje o pagamento de cinco prestações sociais, abrangendo milhares de beneficiários em Portugal. Veja se recebe algum deles.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Segurança Social: 5 pagamentos agendados para hoje

De acordo com o calendário publicado pela Segurança Social, hoje são pagas cinco prestações:

Apoio às Rendas;

Pensões;

Complemento Solidário para Idosos (CSI);

Reembolso de Despesas de Funeral;

Prestação Social para a Inclusão (PSI).

Os pagamentos são efetuados por transferência bancária para os beneficiários que tenham um IBAN registado na Segurança Social. Caso contrário, o pagamento é realizado através dos meios definidos pela instituição.

Se é beneficiário de algum destes apoios e ainda não recebeu o valor, tenha em conta que o processamento das transferências pode variar consoante a instituição bancária.