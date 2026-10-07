Quer um email descartável? O Temp-Mail cria um endereço temporário em segundos

Nem todos os sites precisam de saber o nosso verdadeiro endereço de email. Para um registo pontual, testar um serviço ou simplesmente evitar que a nossa caixa de correio fique inundada de publicidade, existe uma solução simples: um endereço de email temporário.

O Temp-Mail é um dos serviços que permite criar rapidamente uma caixa de correio descartável, sem necessidade de utilizar o nosso endereço de email habitual.

Como funciona?

O funcionamento é bastante simples. Ao entrar no Temp-Mail, é disponibilizado automaticamente um endereço de email temporário, acompanhado por uma caixa de entrada.

Não é necessário criar uma conta de email tradicional. O endereço pode ser copiado e utilizado num site ou serviço que peça um endereço de correio eletrónico.

Quando uma mensagem é enviada para esse endereço, aparece na caixa de entrada do Temp-Mail.

O serviço disponibiliza ainda opções para copiar o endereço, atualizar a caixa de entrada, alterar o endereço ou eliminá-lo.

Para que pode ser útil?

Há várias situações em que um endereço descartável pode ser bastante prático.

Por exemplo, se queremos experimentar um determinado site, participar num fórum, descarregar um conteúdo ou simplesmente consultar uma informação que exige registo, podemos utilizar um endereço temporário em vez do nosso email pessoal.

É também uma forma de reduzir a exposição do nosso endereço principal a bases de dados que podem posteriormente ser utilizadas para campanhas de marketing ou acabar expostas numa fuga de dados.

Não é uma conta de email normal

É importante perceber que um email descartável não deve ser utilizado como substituto de uma conta de email permanente.

Se o endereço deixar de estar disponível, podemos perder o acesso às mensagens recebidas. Por isso, não é aconselhável utilizá-lo para contas bancárias, serviços públicos, contas profissionais, redes sociais principais ou qualquer serviço que necessite de recuperação futura.

Também não devemos enviar informação confidencial para uma caixa de correio temporária.

Uma solução simples contra o spam

Um dos principais objetivos deste tipo de serviço é precisamente evitar que o nosso endereço principal seja exposto desnecessariamente.

O próprio Temp-Mail apresenta o serviço como uma forma de manter a caixa de correio pessoal mais limpa e reduzir a exposição a spam e mensagens publicitárias.

Ainda assim, convém não confundir email temporário com anonimato absoluto. Nenhum serviço online deve ser considerado uma garantia de anonimato ou privacidade total.

Como criar um email temporário?

É provavelmente a parte mais simples:

Aceda ao Temp-Mail. O serviço apresenta automaticamente um endereço temporário. Copie o endereço. Utilize-o no site ou serviço pretendido. Consulte a caixa de entrada do Temp-Mail para verificar se chegou alguma mensagem. Quando já não precisar do endereço, pode eliminá-lo.

O serviço disponibiliza também aplicações móveis para Android e iOS.