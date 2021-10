A maioria conhece o motor de pesquisa da Google como a porta de entrada da Internet. É dali que partem para visitar todos os sites ou os temas que estão a interessar no momento, sempre guiados pelas propostas apresentadas.

O que poucos conhecem é as muitas ferramentas adicionais que a Google tem no seu motor de pesquisa. São pequenas propostas úteis e muito interessantes, sempre prontas para ajudar os utilizadores. A mais recente é dedicada aos músicos, sejam eles amadores ou profissionais.

Jogos, dicionários, previsão do tempo, e muito mais pode ser encontrado diretamente no Google, com uma simples pesquisa. Basta fazer a pergunta certa e rapidamente têm acessível o que querem saber, sem ter de ir para a Internet a vários sites.

Estas ferramentas (quase) essenciais receberam agora uma novidade importante e totalmente diferente. A partir de agora, quem quiser afinar uma guitarra ou outro instrumento já pode também recorrer ao Google. A ferramenta está disponível e pode ser usada por todos.

Tal como em muitas áreas, também a música passou a poder usar os smartphones para as tarefas mais básicas. Entre elas está algo tão simples como afinal uma guitarra, que podem fazer com uma das muitas apps disponíveis na Play Store, na App Store ou até na AppGallery .

Agora vão poder dispensar essas apps todas e usar apenas o browser. Ao pesquisar por Google tuner vão ter acesso à única ferramenta que precisam para afinar. A utilização é a mesma que fazem em qualquer app dedicada, mas aqui com a diferença de poderem fazer em qualquer browser.

Após ligarem o microfone no Google, só precisam de tocar uma nota e o sistema vai tentar perceber qual a tocada, dando depois a indicação do que foi detetado. Têm ainda informação se precisam ou não de afinar o instrumento.

Como podem ver, esta é uma ferramenta simples, mas, ao mesmo tempo, muito útil para todos os que gostam de criar a sua música. Afinar um instrumento não se tornou mais simples, mas ao menos a ferramenta certa está presente e acessível em qualquer dispositivo.