A campanha de descontos da Prozis continua ativa até ao próximo dia 26 de novembro, permitindo aos consumidores poupar na compra de vários produtos disponíveis na loja online.

Com os cupões BWEEK + PPLWARE, é possível beneficiar de descontos de até 50% em todo o site. No entanto, há produtos que apresentam reduções ainda mais expressivas, tornando esta campanha uma oportunidade para aproveitar preços especiais.

Um dos destaques é a MicronPure, uma das creatinas da Prozis, que está atualmente com 60% de desconto.

Como aproveitar os descontos da Prozis?

Para beneficiar das condições da campanha, basta aceder à loja online da Prozis, escolher os produtos pretendidos e utilizar os seguintes cupões:

BWEEK

PPLWARE

A campanha está disponível até 26 de novembro, sendo que os descontos podem variar consoante os produtos.

Se estava a pensar comprar suplementos, alimentação desportiva ou outros artigos disponíveis na Prozis, esta poderá ser uma boa altura para aproveitar as promoções.