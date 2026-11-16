Procura alternativas às gigantes tecnológicas? Este site reúne serviços europeus

Se quer dar um toque europeu à sua vida digital, saiba que há um diretório online que junta dezenas de soluções tecnológicas desenvolvidas no continente e que promete abrir-lhe a porta a um universo de alternativas aos gigantes que já fazem parte do seu dia a dia.

A dependência de grandes empresas tecnológicas internacionais, especialmente norte-americanas, tem levado muitos utilizadores a questionar se existem alternativas europeias aos serviços que utilizam diariamente. De facto, numa das questões feitas pelo Pplware aos seus leitores, em 2025, 76% dos participantes revelaram trocar as redes sociais que utilizam por alternativas europeias. Embora as respostas de 2278 leitores não possam ser generalizadas à totalidade dos utilizadores, mostram o interesse na adoção de outras plataformas.

Para quem pretende explorar essas possibilidades, com foco nas alternativas europeias, recordamos um website que merece atenção. Chama-se European Alternatives e trata-se de um diretório online que reúne empresas e serviços europeus em diferentes áreas tecnológicas, incluindo soluções SaaS e serviços de computação na cloud, com o objetivo de facilitar a descoberta de fornecedores alternativos às plataformas internacionais mais populares.

Email, cloud, armazenamento e muito mais

Uma das vantagens do projeto é a organização das soluções por categorias, permitindo encontrar com maior facilidade serviços adequados a cada necessidade. Entre as áreas abrangidas estão o correio eletrónico, o alojamento web, os servidores VPS, a computação na cloud, os motores de pesquisa, o armazenamento de ficheiros e a análise de tráfego web, a que se juntam soluções de navegação, tradução automática, registo de domínios, monitorização de sites e envio de correio eletrónico transacional.

Desta forma, tanto os utilizadores particulares como as empresas podem explorar opções para substituir alguns dos serviços que utilizam atualmente ou apenas conhecer fornecedores que ainda não fazem parte das suas escolhas habituais.

De referir que o diretório não se limita a empresas sediadas na União Europeia, abrangendo também outros países europeus e territórios contemplados pelos critérios de inclusão definidos pelo projeto.

Privacidade e soberania digital em destaque

A procura de alternativas europeias está relacionada com questões como a proteção de dados, a privacidade e a soberania digital, uma vez que optar por fornecedores europeus pode facilitar a escolha de serviços enquadrados na legislação europeia, nomeadamente no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).

No entanto, a localização de uma empresa não garante, por si só, melhores condições de privacidade ou segurança. Antes de escolher um serviço, mesmo que seja europeu, importa analisar as respetivas políticas de tratamento de dados, a localização da infraestrutura e as funcionalidades disponibilizadas.

Vale a pena explorar?

O European Alternatives não substitui uma comparação individual entre serviços, nem significa que todas as alternativas apresentadas ofereçam exatamente as mesmas funcionalidades ou condições das plataformas mais conhecidas. Ainda assim, constitui um ponto de partida bastante útil para quem pretende conhecer outras opções e reduzir a dependência de determinados fornecedores tecnológicos.

Assim sendo, vale a pena visitar o diretório e explorar as diferentes categorias, pois é possível que encontre uma alternativa para uma ferramenta que utiliza diariamente e cuja existência desconhecia.

Leia também: