Sendo o serviço de streaming de televisão mais usado na Internet, o Netflix tem uma posição única e invejável no mercado. Dita as regras e controla de forma firme as suas produções e os seus conteúdos.

Um dos pontos mais vezes discutidos é o valor que cobra pelo seu serviço. Esse ponto deve voltar agora, ao saber-se que o preço cobrado pelo Netflix volta a aumentar no nosso país, estando já a ser cobrado o novo valor.

Se todos gostam de usar o Netflix, poucos são os que apreciam o valor que tem de ser pago mensalmente para a utilização do serviço. Com 3 planos disponíveis, o utilizador pode escolher o número de acessos e isso condiciona o preço cobrado.

O que se sabe agora, e pode ser confirmado já no site do Netflix, é que vai haver um ajuste nos preços praticados por este serviço. Este aumento é de 1 euro no plano Standard e de 2 euros no plano Premium. A modalidade Base não sofre nenhuma alteração.

Assim, e à luz da alteração que o Netflix está a aplicar, os preços passam a ser os seguintes: 7,99 € para o plano Base, 11,99 € para o plano Standard e 15,99 € para o plano Premium. A oferta do serviço é mantida.

Esta nova tabela de preços é justificada pelo Netflix como sendo um reflexo das melhorias no seu catálogo. A empresa refere ainda o aumento da qualidade do serviço que é prestado aos utilizadores desta plataforma.

Apesar de estar já disponível este preço para os novos utilizadores, este não se aplica aos já registados. Estes serão notificados por email e através da aplicação da Netflix um mês antes de os novos preços serem aplicados. Dependerá do ciclo de faturação específico de cada subscritor.

Esta é uma mudança que apesar de poucos quererem, não é anormal. A empresa está a atualizar os seus preços noutros mercados e esta é uma mudança global. Provavelmente irá ter impacto por só afetar os planos mais caros do Netflix.