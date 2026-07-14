Portugal vai testar o euro digital: há três bancos a entrar no piloto europeu
Três bancos portugueses juntam-se ao Banco de Portugal no piloto do euro digital do Banco Central Europeu (BCE), que arranca no segundo semestre de 2027 e vai durar 12 meses.
O euro digital está a dar mais um passo em frente. O BCE, em conjunto com os bancos centrais nacionais do Eurosistema, acaba de selecionar mais de 35 prestadores de serviços de pagamento (PSP) para participar no piloto da futura moeda digital europeia, e três deles estão sediados em Portugal.
Trata-se de uma fase decisiva do projeto, pois, antes de qualquer decisão final sobre a emissão do euro digital, é preciso testar a solução no terreno, e perceber como se comporta tecnicamente e como é a experiência de quem a vai usar no dia a dia.
Quem entra em Portugal
O Banco de Portugal vai ser um dos 19 bancos centrais nacionais envolvidos no piloto. Do lado dos bancos e instituições financeiras, foram selecionados:
- Banco Comercial Português (BCP), que participa como PSP distribuidor e adquirente.
- Caixa Geral de Depósitos (CGD), também como distribuidor e adquirente.
- UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, que participa apenas como PSP adquirente.
Na prática, ser "distribuidor" significa dar aos utilizadores acesso a serviços de euro digital beta, como abrir conta ou fazer pagamentos.
Já o papel de "adquirente" está do lado dos comerciantes, permitindo-lhes receber pagamentos nesta moeda digital.
Os acordos de participação entre o Banco de Portugal e as três instituições foram assinados a 7 de julho de 2026, em Lisboa, na sede do banco central português.
Como vai funcionar o piloto
O piloto vai usar uma versão beta do euro digital, semelhante do ponto de vista técnico e funcional à solução prevista na proposta legislativa que ainda está a ser discutida a nível europeu. Contudo, para já, sem estatuto de moeda de curso legal.
Quem vai testar o sistema são colaboradores do BCE e dos 19 bancos centrais participantes, além de comerciantes de e-commerce e de negócios do quotidiano (como cafetarias e cantinas) instalados nas próprias sedes dos bancos centrais.
Os testes vão cobrir vários cenários de pagamento:
- Entre particulares, online e offline.
- De particulares para empresas, tanto em loja física como em compras online.
O arranque está marcado para o segundo semestre de 2027, com uma duração prevista de 12 meses.
Um projeto com procura elevada
O interesse do mercado por este projeto já se começou a sentir. Na sequência de um pedido de manifestação de interesse lançado em março de 2026, o Eurosistema recebeu mais de 50 candidaturas de PSP europeus.
A seleção final teve em conta critérios como o tipo de modelo de negócio, a dimensão das instituições e a cobertura geográfica, de forma a garantir um ambiente de teste diversificado e representativo.
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