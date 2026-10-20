Portugal: sem smartphones nas escolas, alunos dizem estar mais atentos e participativos

Um estudo realizado em 30 escolas de Oeiras revela que a maioria dos alunos considera estar mais atenta e participativa nas aulas desde a introdução de restrições aos smartphones. Não obstante, os resultados também identificam sinais de dependência emocional dos dispositivos e uma resistência crescente às regras entre os estudantes mais velhos.

A utilização dos smartphones nas escolas tem sido alvo de debate, especialmente pelo impacto que estes dispositivos podem ter na concentração, no desempenho escolar e nas relações entre os alunos. Agora, um estudo realizado no concelho de Oeiras apresenta novos dados sobre a forma como os estudantes estão a reagir às restrições e as mudanças que identificam no ambiente escolar.

De nome “Phones Off”, o estudo envolveu 3427 alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, distribuídos por 30 escolas, e foi promovido pela Câmara Municipal de Oeiras, com coordenação técnico-científica da Universidade de Aveiro e apoio metodológico e operacional da Because Impacts.

Mais de 70% conversa mais com os colegas

Os resultados apontam para uma perceção positiva das restrições, com 62,9% dos alunos a afirmarem que estão mais atentos nas aulas e 59% a indicarem que têm maior vontade de participar desde a implementação das medidas.

Relativamente ao desempenho escolar, 71,2% dos inquiridos referem que as suas notas melhoraram ou se mantiveram, embora estes dados não permitam concluir que houve uma melhoria generalizada dos resultados académicos.

Fora da sala de aula, cerca de 74,4% dos alunos referem conversar mais com os colegas durante os intervalos, enquanto 53% dizem brincar livremente e 42,8% indicam praticar desporto.

Assim sendo, o estudo aponta para benefícios percecionados na atenção, na participação e na socialização, em particular entre os alunos mais novos, sendo estes efeitos menos expressivos à medida que aumenta o nível de escolaridade.

Quase metade dos alunos sente falta do smartphone

Apesar dos resultados positivos, o estudo identifica sinais de ligação emocional aos dispositivos. Segundo os dados recolhidos, 46,3% dos alunos sentem falta do smartphone pelo menos ocasionalmente, enquanto 14,5% admitem ficar frequentemente zangados quando lhes retiram o dispositivo.

Além disso, 11,1% dos estudantes dizem sentir nervosismo ou preocupação quando não têm acesso ao smartphone, comportamentos que podem indicar dificuldades na gestão da relação com a tecnologia, embora não sejam suficientes para estabelecer um diagnóstico de dependência.

O relatório identifica ainda uma ligação emocional mais acentuada à tecnologia e às redes sociais entre as raparigas.

Sobre a posse destes dispositivos, o estudo mostra que, no 1.º ano de escolaridade, 28% das crianças já têm telemóvel próprio, percentagem que sobe para 49,5% no 4.º ano. No 5.º ano, o valor aumenta para 74,4%, chegando aos 91% no 6.º ano e aos 98,4% no 9.º ano.

Alunos mais velhos mostram maior resistência às restrições

Um dos aspetos destacados pelo relatório é a diferença na aceitação das regras consoante a idade. A resistência aumenta a partir do 2.º ciclo, particularmente entre os alunos do 5.º e 6.º anos, que demonstram menor concordância com as restrições à utilização dos dispositivos.

Entre os problemas identificados estão também os seguintes:

A perceção de que as regras não são aplicadas de forma igual a todos os estudantes;

de que as regras não são aplicadas de forma igual a todos os estudantes; O sentimento de que os alunos mais velhos têm pouca participação nas decisões relativas à utilização dos smartphones.

Contudo, esta resistência não significa necessariamente uma rejeição das regras, uma vez que muitos estudantes preferem soluções que permitam utilizar os dispositivos durante os intervalos.

Restrições devem continuar, mas acompanhadas de literacia digital

Perante os resultados, as autoras recomendam a manutenção das restrições, acompanhada de um maior investimento na literacia e no bem-estar digital, bem como de regras adaptadas às diferentes idades e de uma maior participação dos alunos nas decisões.

O relatório defende ainda o alargamento da investigação ao ensino secundário e a continuidade da avaliação dos efeitos das medidas.