Portugal: Mais 100 mil ameaças de cibersegurança em quatro meses

É verdade que nos últimos tempos se ouve falar mais em cibersegurança em Portugal. Tal é reflexo dos ataques, com sucesso, que o nosso país tem sofrido. No entanto, as ameaças cibernéticas são detetadas diariamente.

De acordo com a ESET, foram registadas mais de 100 mil ameaças de cibersegurança no último quadrimestre de 2021 em Portugal.

ESET Threat Report T3 2021 revela "problemas" de segurança digital em Portugal

A telemetria da ESET registou, em Portugal, mais de 100 mil ameaças de cibersegurança no último quadrimestre de 2021, um aumento de 17,5% em relação às deteções no quadrimestre anterior. Segundo a empresa de segurança, território nacional, as tentativas de ataque do tipo Remote Desktop Protocol (RDP), que permitem a um computador conectar-se a outro ou uma rede sem contacto direto, cresceram 967% em relação ao ano anterior.

Globalmente, o ransomware superou as piores expectativas em 2021, incluindo ataques contra infraestruturas críticas e pedidos de regate na ordem dos milhares de milhões de dólares.

O ESET Threat Report T3 2021 analisou ainda os resultados mais importantes das investigações levadas a cabo naquele período.

A ESET descobriu o FontOnLake, uma nova família de malware que tem como alvo o Linux; um kit de bootkit UEFI de “mundo real” até aqui não documentado designado ESPecter; o FamousSparrow, um grupo de ciberespionagem que visa hotéis, governos e empresas privadas em todo o mundo, e muitos outros. No último quadrimestre do ano, os investigadores da ESET também concluíram a sua extensa série de análises profundas sobre trojans bancários na América Latina.

O relatório também realça as investigações em torno da muito divulgada vulnerabilidade Log4Shell. Esta falha crítica do utilitário Log4j surgiu em meados de dezembro e, refletindo a classificação máxima de 10 em gravidade que recebeu do standard de avaliação de vulnerabilidades Common Vulnerability Scoring System (CVSS), chegou a liderar o top de ameaças em Portugal.