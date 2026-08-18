Portugal lidera adoção do 5G entre países com PIB semelhante

Portugal está na liderança da utilização de redes 5G entre os países com um PIB por habitante entre os 18.001 e os 32.000 dólares. Os dados da nPerf, relativos ao período entre janeiro e julho de 2026, mostram que 43,3% dos testes realizados em redes móveis no país foram efetuados através de 5G.

Portugal destaca-se na utilização do 5G com 43,3%

De acordo com os dados da nPerf, Portugal apresenta a maior quota de testes realizados em 5G dentro do grupo de países com níveis de riqueza por habitante comparáveis.

Com 43,3%, Portugal supera a Eslováquia, que regista 41,8%, e a Grécia, com 39,9%.

Os números mostram uma utilização significativa das redes de quinta geração por parte dos utilizadores portugueses, num cenário em que a cobertura e a disponibilidade de 5G continuam a aumentar.

Diferenças significativas entre países

A comparação com outros países evidencia diferenças consideráveis na utilização da tecnologia.

A Polónia apresenta uma quota de testes em 5G de 32,2%, enquanto a Roménia fica pelos 26%. Portugal surge, assim, vários pontos percentuais acima destes mercados.

A quota de testes não representa diretamente a cobertura 5G ou o número de utilizadores da tecnologia, mas permite perceber em que medida os equipamentos e redes 5G estão efetivamente a ser utilizados nos testes de desempenho realizados pela nPerf.

Os dados acabam por colocar Portugal numa posição de destaque dentro deste grupo de países, revelando uma adoção do 5G particularmente elevada face a mercados com níveis de PIB por habitante semelhantes.