Portugal: Governo aprovou 20 milhões para supercomputação e IA

O Governo português aprovou um investimento de quase 20 milhões de euros para reforçar a supercomputação e a inteligência artificial no país, numa medida que pretende acelerar a capacidade tecnológica e científica nacional.

Investimento no supercomputador Deucalion e participação na “Fábrica de IA”

De acordo com a decisão publicada em Diário da República, contas exatas, estão em causa cerca de 19,3 milhões de euros destinados a dois projetos estratégicos ligados à computação avançada: o supercomputador Deucalion, em Portugal, e a participação nacional na chamada “Fábrica de IA”, associada ao supercomputador MareNostrum 5, em Barcelona.

Segundo as informações, serão aplicados na Fábrica de IA europeia 15,6 milhões de euros serão , um projeto que envolve vários países, incluindo Espanha, Roménia e Turquia.

O supercomputador Deucalion, instalado em Guimarães, receberá um investimento de 3,7 milhões de euros entre 2026 e 2029, garantindo a sua operação e manutenção.

Grande parte do investimento será suportado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), complementado por verbas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

Esta medida insere-se na estratégia nacional para a computação avançada e reforça o papel de Portugal em iniciativas europeias de grande escala na área da inteligência artificial.