Portugal: Exposição de dados de Universidades e entidades políticas

Uma publicação num fórum online alega uma possível violação de dados envolvendo várias entidades em Portugal, incluindo instituições de ensino superior, um partido político e uma agência digital sediada em Lisboa.

Segundo a informação partilhada, o alegado incidente deu origem à obtenção de cerca de 119 registos de dados, um volume relativamente reduzido, o que levanta dúvidas sobre a dimensão e impacto real da situação.

Entidades mencionadas na alegada publicação

Entre os alvos referidos surgem:

BLAT Studio — agência digital com sede em Lisboa

PSD (Partido Social Democrata)

Várias instituições académicas: ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa Instituto Superior Técnico (IST) Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) Escola Superior de Música de Lisboa (ESML)



De acordo com a publicação, estariam em causa:

Endereços de e-mail associados a instituições académicas

Credenciais com hash (referidas como combinações de Base64 e bcrypt)

Um conjunto total de aproximadamente 119 registos

Apesar das alegações, não existem até ao momento indícios técnicos ou evidência pública que confirmem um comprometimento alargado das entidades referidas.

Sem confirmação adicional por parte das entidades envolvidas, não é possível classificar o caso como uma violação de dados significativa.