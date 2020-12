Portugal: Em 11 anos o preço da fatura de comunicações subiu 6,7%

Quando se fala em preços de comunicações em Portugal, as opiniões dividem-se. De um lado os operadores que referem que os valores estão alinhados com o que se pratica na Europa e do outro o regulador das comunicações nacional que indica que os valores são elevados.

Numa nota enviada ao Pplware, a ANACOM refere que os preços em Portugal comparam desfavoravelmente com a União Europeia.

Preço das comunicações cresce em Portugal e baixa na Europa

Em novembro de 2020, os preços das telecomunicações, medidos através do sub-índice do Índice de Preços do Consumidor (IPC), aumentaram 0,12% face ao mês anterior. A alteração ocorrida resultou do aumento de preços das ofertas “triple-play”.

Num horizonte mais alargado, entre o final de 2009 e novembro de 2020, os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,7%, enquanto na União Europeia diminuíram 10,6%.

Em particular, enquanto os preços das telecomunicações em Portugal aumentaram 6,7% neste período, em Espanha, Itália e França diminuíram 9,4%, 16,9% e 24%, respetivamente.

De acordo com informação recentemente divulgada pelo EUROSTAT, que comparou os níveis de preços das comunicações nos vários países da UE, em 2019 os preços das telecomunicações em Portugal foram os oitavos mais elevados da União Europeia, 21,4% acima da média.

Por outro lado, de acordo com o relatório sobre a «Evolução dos preços das telecomunicações», de novembro de 2020, hoje divulgado pela ANACOM, entre os serviços/ofertas considerados, as mensalidades mais baixas são oferecidas pela NOWO em sete casos de serviços/ofertas, enquanto a MEO e NOS apresentaram as mensalidades mais baixas para três tipos de serviços/ofertas e a Vodafone para um tipo de serviço/oferta.

De referir que a oferta individualizada de acesso à Internet da NOWO é a que apresenta a mensalidade mais baixa (20 euros).

Ainda segundo o documento, a MEO diminuiu a mensalidade mínima de quatro serviços/ofertas em relação ao mês homólogo do ano anterior e aumentou a mensalidade em outros quatro serviços/ofertas, enquanto a NOS diminuiu as mensalidades mínimas de três serviços/ofertas e aumentou as mensalidades mínimas de cinco serviços/ofertas e a Vodafone aumentou as mensalidades mínimas em seis serviços/ofertas.

Algumas destas variações estiveram relacionadas com promoções “Black Friday”. Destaca-se, em particular, o aumento da mensalidade da oferta triple play da MEO, NOS e Vodafone.

