Portugal: 4 milhões de contadores inteligentes instalados! Já tem?

Já tem um contador inteligente? As redes inteligentes de distribuição de energia elétrica referem-se aos serviços e ferramentas ao dispor dos utilizadores e dos operadores das redes que permitem o acesso a dados de produção e consumo.

Estas redes assentam numa infraestrutura tecnológica suportada nos contadores inteligentes de baixa tensão e numa rede de comunicações e sistemas de tratamento e disponibilização de dados. De acordo com números recentes, Portugal já tem 4 milhões de contadores inteligentes instalados.

A E-REDES (ex-EDP Distribuição) anunciou esta terça-feira que ultrapassou a marca dos quatro milhões de contadores inteligentes instalados, o que significa uma cobertura de dois terços dos clientes em Portugal Continental.

Conforme o comunicado...

Graças a estes contadores inteligentes, os consumidores poderão acompanhar o seu perfil energético e ajustar o seu consumo de eletricidade e os técnicos da E-REDES não necessitam de se deslocar para executar ordens de serviço ou para recolher leituras, contribuindo, assim, para uma maior comodidade e eficiência, bem como para a redução da pegada ambiental

Segundo a empresa, em 2021, com o parque instalado, foi possível evitar a emissão de mais de 1,6 de toneladas de CO₂.

Qual a vantagem de ter um contador inteligente?

As funcionalidades das redes inteligentes possibilitam fazer leituras à distância (sem recurso a funcionários dos operadores das redes ou do cliente), assim como realizar outras operações à distância como a alteração da potência contratada. Com as redes inteligentes, os consumidores de eletricidade poderão vir a beneficiar de serviços como:

Leituras automáticas: deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador

deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador Faturas sem estimativas: com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação

com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação Operações remotas: permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa

permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa Despiste de avarias mais eficaz: permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos

permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos Maior controlo sobre os seus consumos: regista informação de consumo de eletricidade em períodos de curta duração. Assim, se autorizar o tratamento dos seus dados de consumo, poderá ser-lhe dada informação pormenorizada sobre o seu perfil, ajudando-o a tomar decisões mais eficientes, por exemplo, quais os horários de maior consumo e qual o melhor tarifário para o tipo de consumo que faz.

Esta realidade implica ainda “benefícios para os comercializadores e empresas de serviços energéticos, que poderão oferecer aos clientes serviços e planos de preços adaptados aos perfis e necessidades de consumo, constituindo um elemento fundamental da transição energética”, pode ler-se no comunicado.