Portal das Finanças já permite autorizar terceiros a aceder em seu nome

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) disponibilizou uma nova funcionalidade no Portal das Finanças que permite aos contribuintes autorizar outras pessoas a acederem a determinados serviços em seu nome. A novidade pretende simplificar a gestão das obrigações fiscais, mantendo o controlo e a segurança sobre os acessos.

Portal das Finanças - o que muda?

Através da nova funcionalidade Gestão de Autorizações de Acessos, os contribuintes podem conceder permissões específicas a terceiros para que estes possam consultar informação fiscal ou realizar determinadas operações no Portal das Finanças.

Esta opção poderá revelar-se especialmente útil para familiares, contabilistas, advogados ou outras pessoas de confiança que necessitem de tratar de assuntos fiscais em nome do contribuinte.

Controlo total sobre as autorizações

As autorizações atribuídas não são permanentes. O titular da conta pode, a qualquer momento, consultar as permissões concedidas, alterá-las ou revogá-las, garantindo assim um maior controlo sobre quem pode aceder aos seus dados e serviços.

Segundo a Autoridade Tributária, esta solução reforça a segurança dos acessos ao Portal das Finanças, ao mesmo tempo que torna mais simples o cumprimento das obrigações tributárias, evitando a necessidade de partilhar credenciais de acesso.

Como utilizar?

A nova funcionalidade está disponível no Portal das Finanças, através da área de Gestão de Autorizações de Acessos, onde é possível:

Autorizar terceiros a consultar informações fiscais;

Permitir a realização de operações específicas;

Definir e gerir as permissões atribuídas;

Alterar ou revogar as autorizações sempre que necessário.

Com esta novidade, a Autoridade Tributária dá mais um passo na digitalização dos seus serviços, oferecendo aos contribuintes uma forma mais prática, segura e flexível de delegar tarefas relacionadas com a sua situação fiscal.