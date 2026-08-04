Portais das câmaras municipais vulneráveis a ataques informáticos

Os portais das câmaras municipais portuguesas têm evoluído ao longo dos últimos anos, oferecendo cada vez mais serviços digitais aos cidadãos. Mas será que ao nível da segurança podemos também afirmar o mesmo? Conheça os resultados do Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais.

O mais recente Índice da Presença na Internet das Câmaras Municipais (IPIC) 2025 mostra que ainda existem vulnerabilidades que podem colocar em risco a disponibilidade dos serviços e a proteção dos dados. O estudo avaliou os websites das câmaras municipais com base em quatro critérios: Conteúdos (C1), Acessibilidade e Usabilidade (C2), Serviços Online (C3) e Participação (C4).

Top 10 das câmaras no Critério 2 (inclui Cibersegurança)

Pela primeira vez, o estudo incluiu uma avaliação dedicada à cibersegurança dos websites das 308 câmaras municipais portuguesas, analisando diversos indicadores relacionados com a segurança das comunicações e a exposição a vulnerabilidades conhecidas.

O relatório não divulga a classificação individual de cada município apenas para o indicador C2.i16 (Cibersegurança). De referir também que a cibersegurança foi um dos 17 indicadores avaliados valendo 5%. A pontuação média nacional deste indicador foi de 0,660 (escala de 0 a 1).

Os investigadores alertam que, à medida que os municípios disponibilizam mais serviços digitais aos cidadãos, torna-se essencial reforçar continuamente a proteção dos seus portais e infraestruturas digitais. O estudo identificou autarquias com um elevado número de vulnerabilidades.

Posição Câmara Municipal Valor C2 1.º Valongo 0,889 2.º Murça 0,856 3.º Vila do Conde 0,830 4.º Mortágua 0,826 4.º Tomar 0,826 6.º Sesimbra 0,823 7.º Paços de Ferreira 0,796 8.º Leiria 0,795 8.º Ponta do Sol 0,795 10.º Alcobaça 0,783 10.º Guimarães 0,783

Os municípios que dão o exemplo

O ranking global do IPIC 2025 é liderado pela Câmara Municipal de Valongo, seguindo-se Águeda e Coimbra.

Posição Câmara Municipal Distrito Dimensão Valor IPIC 1 Valongo Porto Grande 0,773 2 Águeda Aveiro Média 0,714 3 Coimbra Coimbra Grande 0,702 4 Porto de Mós Leiria Média 0,695 5 Braga Braga Grande 0,683 6 Porto Porto Grande 0,665 7 Sabrosa Vila Real Pequena 0,656 8 Murça Vila Real Pequena 0,632 9 Cascais Lisboa Grande 0,630 10 Proença-a-Nova Castelo Branco Pequena 0,629

Valongo lidera o ranking nacional com uma pontuação de 0,773. O Top 10 integra municípios de diferentes dimensões (grandes, médios e pequenos), demonstrando que uma boa presença digital não depende apenas da dimensão da autarquia. O valor médio nacional do IPIC em 2025 foi de 0,487, superior aos 0,479 registados em 2023.

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