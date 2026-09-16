Porque é que um site continua a fazer sentido na era do Instagram e da IA

Tem Instagram, Facebook e talvez até use inteligência artificial para criar conteúdos. Mas será que ainda precisa de um site?

Para um negócio, a resposta continua a ser sim. E não é preciso imaginar um site complexo, com dezenas de páginas, loja online, área de cliente e todas as funcionalidades possíveis. Para uma pequena empresa, um freelancer ou um negócio local, um site pode começar por ser algo muito mais simples: um espaço próprio na Internet onde os clientes podem encontrar informação e entrar em contacto.

As redes sociais são importantes. Mas não são a sua casa na Internet

As redes sociais são excelentes para dar visibilidade a uma marca. Permitem mostrar produtos, publicar novidades, falar com clientes e criar uma comunidade. Um bom conteúdo no Instagram pode colocar uma empresa à frente de milhares de pessoas.

Mas há um problema: o negócio não controla totalmente essa plataforma.

O alcance das publicações depende de algoritmos. As funcionalidades podem mudar. As regras também. E aquilo que hoje funciona no Instagram pode ter resultados completamente diferentes amanhã.

Um site funciona de outra forma. É um espaço que a empresa pode estruturar de acordo com as suas necessidades, onde pode apresentar os seus serviços, colocar contactos, mostrar preços, publicar artigos, receber pedidos de orçamento ou até vender diretamente.

E há outra peça importante nesta equação: o domínio.

Um domínio grátis e hosting acessível pode ser suficiente para começar

Para quem está a criar um projeto, o custo inicial pode ser uma das principais barreiras.

É aqui que entram as opções de domínio grátis e de alojamento web desde 0,70€/mês que alguns serviços disponibilizam, como é o caso da dominios.pt em determinados planos ou campanhas.

Um domínio gratuito pode permitir começar um projeto online sem ter de suportar imediatamente todos os custos associados à criação de um site.

É uma opção interessante, por exemplo, para:

testar uma ideia de negócio;

criar um projeto pessoal;

lançar uma página para um evento;

experimentar uma loja ou serviço;

colocar online um projeto antes de investir numa presença digital mais completa.

Quando alguém procura, o seu negócio aparece?

Imagine que alguém pesquisa no Google:

“canalizador perto de mim”

“restaurante italiano em Tomar”

“fotógrafo para casamento”

Esta pessoa já sabe, pelo menos, aquilo de que precisa. Se o seu negócio aparecer com informação clara, existe uma oportunidade de conversão.

Se não aparecer, é provável que encontre um concorrente. É aqui que um site continua a fazer a diferença

Instagram e site não competem

As redes sociais são ótimas para criar proximidade, mostrar produtos e conquistar atenção.

Mas um site dá ao negócio algo diferente: um espaço próprio na Internet.

Pode funcionar como uma montra digital aberta 24 horas por dia, sem depender exclusivamente do alcance de uma publicação ou das alterações de um algoritmo.

E pode usar as redes sociais para levar visitantes até lá.

O Instagram chama a atenção. O site ajuda a transformar esse interesse numa ação.

E criar um site ficou mais fácil

A inteligência artificial está também a reduzir a barreira de entrada.

Hoje, é possível utilizar ferramentas de IA para ajudar a criar textos, estruturar páginas, gerar imagens ou até desenvolver um site a partir de uma simples descrição.

Se quer começar agora, saiba que existem ainda soluções, muito interessantes e a preços muito acessível. A dominios.pt lançou uma promoção limitada com até 91% de desconto em Alojamento Web e Planos WordPress, permitindo colocar um site online por menos de 1€/mês, com domínio incluído e segurança profissional. Esta campanha é válida apenas para novas encomendas anuais e durante um período promocional limitado, o que significa que quem quiser aproveitar os preços reduzidos deve agir rapidamente. Veja todos os planos de Alojamento Web e Hosting WordPress em promoção.

Com domínio grátis ou incluído em determinados planos de alojamento, permitindo testar uma ideia e colocar um projeto online com um investimento inicial mais baixo.

É importante, no entanto, distinguir um domínio próprio de um simples subdomínio gratuito. Um endereço próprio ajuda a construir uma marca e uma presença digital que pode acompanhar o negócio durante anos.

Quanto custa não ter um site?

Esta é talvez a pergunta mais importante.

O custo de um site pode ser fácil de calcular. O custo de não ser encontrado por um potencial cliente é muito mais difícil.

O seu negócio já existe. As redes sociais podem ajudar a divulgá-lo. A IA pode ajudar a criar conteúdos.

Mas ter um domínio próprio e um site continua a ser uma das formas mais simples de criar uma presença digital que é sua.

Comece pelo essencial: um domínio, um site e um alojamento onde possa crescer.

Descubra as soluções de domínio grátis e de alojamento web desde 0,70€/mês da dominios.pt dê ao seu negócio uma casa na Internet.

O boca-a-boca trouxe o cliente até à sua porta. Agora faça com que o Google também o encontre.