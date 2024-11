PJ detém “predador digital” que pedia vídeos de partes íntimas

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de investigação em curso, iniciada em março do corrente ano, identificou, localizou e deteve, um homem, de 26 anos, fortemente indiciado pelos crimes de pornografia de menores agravada e coação sexual.

"Predador digital" fazia-se passar por adolescente de 15 anos

Os factos ocorreram em finais do ano 2023, quando a vítima, uma criança de 11 anos, iniciou contactos com o suspeito via WhatsApp, e posteriormente, via Snapchat.

O predador digital, fazendo passar-se por um adolescente de 15 anos, solicitou fotos das partes íntimas da criança, mas perante a recusa da menor ameaçou-a e passou a exigir conteúdos de vídeo, que lhe foram enviados.

A mãe da criança, após ter visualizado os conteúdos no telemóvel da filha, efetuou a respetiva denúncia. As diligências de investigação permitiram a recolha de elementos indiciários, bem como a identificação e localização do suspeito, a residir na zona de Tondela.

Emitidos mandados de busca e de detenção, estes foram cumpridos, tendo resultado da ação policial a apreensão de suportes informáticos com elevada capacidade de armazenamento, que serão objeto de perícias informáticas.

O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias da Comarca de Santarém, para primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.