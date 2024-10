Piratas informáticos entram em empresa, mudam o IBAN e desviam pagamentos

As burlas informáticas são uma realidade e apesar de todas as medidas continuam a fazer vítimas. Recentemente piratas informáticos entram no sistema de uma empresa, mudaram o IBAN e desviaram pagamentos.

120 faturas foram emitidas com o IBAN da Lituânia, sem qualquer identificação

Segundo revela a SIC, o IBAN de uma empresa de material escolar e de escritório foi alterado por terceiros para uma conta da Lituânia. Durante dez dias a empresa não recebeu pagamentos dos clientes.

De acordo com o canal de comunicação, no total, 120 faturas foram emitidas com o IBAN da Lituânia, sem qualquer identificação. Curiosamente nenhuma das empresas clientes se queixou no que diz respeito a pagamentos, mesmo havendo um IBAN da Lituânia.

Uma funcionária da empresa, revelou que após detetarem o grave problema, enviaram e-mails de alerta os clientes e fizeram queixa à polícia e ao banco. No entanto, empresa de faturação envolvida negou qualquer tipo de responsabilidade, levando a que a empresa visada tratasse da situação internamente.

Recentemente também o Instituto da Segurança Social teve conhecimento de um crescente número de situações de IBAN alterados na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários titulares das contas bancárias.