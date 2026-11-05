Petição alerta ANACOM para riscos de limitar a concorrência nas telecomunicações

Uma petição dirigida à Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) alerta para os riscos de limitar a concorrência nas telecomunicações em Portugal e pede que sejam consideradas as recomendações da Autoridade da Concorrência (AdC).

A renovação dos direitos de utilização do espetro radioelétrico atribuídos à MEO, NOS e Vodafone está a levantar questões sobre o futuro da concorrência no mercado das telecomunicações em Portugal.

Os mais de 3000 subscritores da petição, disponível aqui, consideram que, por se tratar de um recurso público e escasso, a gestão do espetro deve preservar oportunidades reais de concorrência e evitar que a distribuição de frequências limite de forma excessiva a expansão de operadores como a DIGI.

O que propõe a ANACOM e o que recomenda a AdC

Em junho de 2026, a ANACOM aprovou um sentido provável de decisão que prevê a renovação de direitos em várias faixas, com prazos distintos.

Nos 800 e 1800 MHz , os direitos seriam renovados até novembro de 2041;

, os direitos seriam renovados até novembro de 2041; Nos 900 MHz , parte dos direitos terminaria em 2033 e outra parte prolongar-se-ia até ao início de 2042;

, parte dos direitos terminaria em 2033 e outra parte prolongar-se-ia até ao início de 2042; Nos 2600 MHz , a proposta aponta para abril de 2033.

, a proposta aponta para abril de 2033. A proposta inclui ainda a renovação dos direitos nos 2100 MHz.

No parecer sobre esta proposta, a AdC recomendou que a renovação nas faixas dos 800, 2100 e 2600 MHz fosse reponderada, por forma a permitir que esse espetro seja disponibilizado através de procedimentos competitivos.

Defendeu também que, caso se avance com a renovação nos 800 e 1800 MHz, o período seja mais reduzido do que o proposto, que as condições de renovação sejam definidas previamente e que sejam adotadas medidas pró-concorrenciais adicionais, em particular para facilitar o acesso de terceiros às redes.

Segundo a AdC, a renovação limita as possibilidades de expansão da DIGI e de entrada de novos operadores, embora a não renovação de todos os direitos que terminam em 2027 implique um risco significativo de disrupção dos serviços.

Os antecedentes

Em 4 de julho de 2024, ao analisar a aquisição da NOWO pela Vodafone, a AdC identificou níveis elevados de concentração e ofertas semelhantes entre a MEO, a NOS e a Vodafone, estimando que os preços médios já eram cerca de 21% superiores aos de um cenário de concorrência oligopolista com quatro empresas, o que correspondia a uma perda de excedente do consumidor de 349 milhões de euros por ano. A operação acabou por ser proibida.

Em dezembro de 2024, a presidente da ANACOM, Sandra Maximiano, afirmou que as descidas de preços das marcas de baixo custo dos operadores tradicionais estavam a ocorrer “apenas onde a DIGI está”. Um ano depois, em dezembro de 2025, segundo a petição, reconheceu que a entrada da DIGI ajudou a baixar os preços.

O que pede a petição

Entre as principais reivindicações está a reconsideração da proposta de renovação, acompanhada de uma fundamentação pública e explícita sobre a forma como as recomendações da AdC são consideradas na decisão final. Os subscritores pedem ainda que sejam ponderadas alternativas à renovação nas frequências identificadas pela AdC, bem como prazos mais curtos quando aplicável, e que sejam criadas condições proporcionais, objetivas e não discriminatórias que facilitem o acesso às redes, a entrada de novos operadores e a realização de futuros procedimentos de atribuição de espetro em condições concorrenciais.

Solicitam também a avaliação e divulgação do impacto das várias opções nos preços, na qualidade dos serviços, na cobertura e na acessibilidade económica, com particular atenção às famílias com menores rendimentos.

A iniciativa esclarece que não pretende defender a permanência de uma empresa específica no mercado, nem desvalorizar a importância do investimento nas redes, mas antes assegurar que a gestão do espetro não limita desnecessariamente a concorrência. Terminada a consulta pública, cabe agora ao regulador ponderar os contributos recebidos antes de tomar a decisão final.