O Google Maps está a receber novas funcionalidades de Inteligência Artificial que prometem simplificar a organização de viagens, deslocações e tarefas do dia a dia. Com o “Perguntar ao Maps”, os utilizadores podem criar itinerários personalizados, consultar informações em tempo real e até encontrar horários disponíveis para determinados serviços.

A novidade chega numa altura particularmente movimentada do ano, com as viagens, as compras de Natal e os encontros familiares a aumentarem.

Google Maps permite criar itinerários personalizados com IA

Uma das principais novidades está na capacidade de criar itinerários detalhados através do Perguntar ao Maps. Em vez de procurar manualmente cada destino, os utilizadores podem descrever aquilo que pretendem fazer e deixar a Inteligência Artificial organizar o percurso.

Por exemplo, passa a ser possível pedir ao Google Maps um roteiro de três dias, com paragens para compras, restaurantes junto ao mar e percursos pedestres.

A plataforma apresenta um plano organizado por dias, com sugestões, dicas e marcadores numerados no mapa para identificar cada paragem.

Depois de criado, o itinerário pode ser partilhado com amigos e familiares ou exportado para o Google Docs, através da versão para computador.

Informações em tempo real para evitar surpresas na estrada

A Google também está a reforçar as informações disponibilizadas durante as deslocações.

Ao consultar um percurso, os utilizadores podem obter informações úteis sobre as condições do trânsito, horários dos estabelecimentos, estacionamento, postos de carregamento para veículos elétricos, meteorologia, portagens e possíveis atrasos.

Outra vantagem é a possibilidade de alterar o itinerário em qualquer momento. Se surgir a vontade de visitar um miradouro ou parar para almoçar, basta pedir ao Perguntar ao Maps para atualizar o plano.

Inteligência Artificial também ajuda a marcar compromissos

As novidades não se limitam às viagens. O Google Maps está também a receber capacidades de IA que permitem procurar serviços e encontrar horários disponíveis.

Através de comandos em linguagem natural, os utilizadores podem pedir, por exemplo, uma marcação para as 16 horas num salão de beleza próximo.

O Perguntar ao Mapsprocura disponibilidades em estabelecimentos da região e pode ajudar a contactar empresas para serviços de beleza, cuidados para animais de estimação, reparações automóveis e trabalhos domésticos.

Encontrar rapidamente os melhores locais guardados

Outra funcionalidade interessante está relacionada com as listas de locais guardados no Google Maps.

Quem costuma guardar restaurantes, cafés ou outros espaços de interesse poderá agora recorrer à IA para encontrar rapidamente um estabelecimento adequado a determinada situação.

Por exemplo, é possível perguntar quais os locais guardados que têm disponibilidade para receber cinco pessoas nos próximos 30 minutos. O sistema consulta as listas e verifica a disponibilidade em tempo real, ajudando a escolher um destino.