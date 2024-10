Pela primeira vez, a Starlink forneceu Internet num Boeing 777 da Qatar Airways

A Starlink quer fornecer Internet a todos em todo o mundo e isso inclui, também, os passageiros dos aviões. Assim sendo, a Qatar Airways equipou o primeiro Boeing 777 com Internet da constelação de satélites da SpaceX.

Com o crescimento da Starlink, que tem recebido mais satélites, o seu serviço de Internet fica mais capaz e, por conseguinte, mais apelativo. Com Internet a chegar aos quatro cantos do mundo, importa assegurá-la nas viagens de avião.

De facto, a SpaceX já assinou acordos com várias companhias aéreas, como a United Airlines, a Hawaiian Airlines e a airBaltic, para assegurarem a Internet da Starlink nos seus voos.

Passageiros da Qatar Airways tiveram Internet Starlink durante o voo

Na terça-feira, a Qatar Airways estreou o serviço de Internet por satélite no seu primeiro Boeing 777 equipado com Starlink, numa viagem da capital do Qatar, Doha, para Londres.

O Boeing 777 é o "maior e mais longo avião de passageiros equipado com Starlink até à data", segundo os representantes da SpaceX, num comunicado enviado por e-mail.

O momento foi assinalado com o envio de comunicado de imprensa para a Terra, durante o voo, e celebrado com uma videochamada entre o diretor-executivo da companhia aérea, o presidente da Qatar Tourism e Elon Musk.

À semelhança do que já acontece noutras companhias aéreas, o serviço da Qatar Airways será totalmente gratuito para os seus passageiros, a partir de 2025. Atualmente, a companhia aérea está a passar por uma remodelação no âmbito da sua nova liderança, e a Internet Starlink é a primeira de muitas mudanças.

Relativamente à Starlink, a SpaceX opera mais de 6400 satélites na órbita baixa da Terra, neste momento. Prevê-se que a constelação cresça para cerca de 40.000.

Leia também: